藍田新盤｜KOKO ROSSO爭取月內開售 首批料不少於80伙

樓市氣氛趨旺，發展商趁勢加快推盤步伐，會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團旗下藍田KOKO ROSSO於今日內上載售樓說明書，最快下周開放示範單位及公布首張價單，料不少於80伙，爭取月內開售。

黃光耀指，KOKO ROSSO提供357伙標準單位，實用面積全數低於500方呎，預計大部份單位售價將會低於1,000萬元。他透露，項目自命名後市場反應理想，已接獲不少年輕客及內地客查詢，當中內地客佔總查詢量約一成，會與銀行商討提供針對上車客、內地人士或專才的按揭服務。

標準戶佔 357 伙

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，KOKO ROSSO提供392伙，標準單位戶型涵蓋一房及兩房，當中55伙為一房連開放式廚房單位，實用面積介乎300至310方呎；兩房開放式廚房單位佔191伙，實用面積介乎424至468方呎；111伙為兩房連獨立廚房單位，實用面積介乎467至497方呎；另設32伙連平台或天台特色戶，實用面積介乎268至497方呎；天際特色單位佔2伙，實用面積介乎958至988方呎；有1伙連裝修特色單位，實用面積468方呎。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。