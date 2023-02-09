藍田新盤｜KOKO ROSSO爭取月內開售 首批料不少於80伙

樓市氣氛趨旺，發展商趁勢加快推盤步伐，會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團旗下藍田KOKO ROSSO於今日內上載售樓說明書，最快下周開放示範單位及公布首張價單，料不少於80伙，爭取月內開售。
黃光耀指，KOKO ROSSO提供357伙標準單位，實用面積全數低於500方呎，預計大部份單位售價將會低於1,000萬元。他透露，項目自命名後市場反應理想，已接獲不少年輕客及內地客查詢，當中內地客佔總查詢量約一成，會與銀行商討提供針對上車客、內地人士或專才的按揭服務。
標準戶佔357伙
會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，KOKO ROSSO提供392伙，標準單位戶型涵蓋一房及兩房，當中55伙為一房連開放式廚房單位，實用面積介乎300至310方呎；兩房開放式廚房單位佔191伙，實用面積介乎424至468方呎；111伙為兩房連獨立廚房單位，實用面積介乎467至497方呎；另設32伙連平台或天台特色戶，實用面積介乎268至497方呎；天際特色單位佔2伙，實用面積介乎958至988方呎；有1伙連裝修特色單位，實用面積468方呎。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。
會德豐地產經理(市務)吳家寶特別介紹今期單位特色，當中工作平台與露台合併，屬第3期獨有設計，令空間更寬敞舒適，並採用雙開趟門兩邊趟開。當中第6座21樓C單位，實用面積426方呎，兩房開放式廚房間隔，單位廳房同向，可享維港海景及池景；項目展銷廳亦特別打造會所設施Director’s Villa，屬多用途聚會場地，特別以橡木築構紅酒酒櫃，令住戶仿佛置身於意大利的酒莊，適合住戶舉辦各式派對聚會。