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2023-02-22 19:03:30

藍田新盤｜KOKO ROSSO首輪148伙可受惠新印花稅措施 暫錄超購36倍

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藍田新盤｜KOKO ROSSO首輪148伙可受惠新印花稅措施 暫錄超購36倍

藍田新盤｜KOKO ROSSO首輪148伙可受惠新印花稅措施 暫錄超購36倍

會德豐地產藍田KOKO ROSSO將於周五(24)開售148，單位折實售價由554.5萬元起，折實呎價則由17,158元起。截至今日(22)晚上6時正，項目累收約5,500票，超額認購約36倍。

新一份《財政預算案》公布調整首置印花稅稅階，即日生效。根據經修訂後的稅階，購買樓價1,008萬元以下物業的買家所支付的首置印花稅，均較舊稅階支付的印花稅減少。以樓價900萬元的單位為例，買家原先須付印花稅為樓價3.75%，即約33.75萬元；最新印花稅降至3%，即約27萬，減少6.75萬元或20%

KOKO ROSSO周五發售的148伙，扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價介乎17,158元至22,209元。全數單位折實售價低於1,000萬元，料即時受惠最新首置印花稅措施。

藍田新盤｜KOKO ROSSO首輪148伙可受惠新印花稅措施 暫錄超購36倍

黃光耀向傳媒表示，下調首置印花稅稅階屬好消息，預計大部分中小型單位可受惠。(李睿哲攝)

KOKO ROSSO首輪銷售入場單位為第63J室，一房開放式廚房戶型，實用面積300方呎，折實售價554.5萬元，折實呎價18,483元。最低呎價為第65H室，兩房開放式廚房戶型，實用面積424方呎，折實售價727.5萬元，折實呎價17,158元。以定價計，是次148伙預計可套現約12.7億元。

黃光耀：或加推可受惠新首置印花稅單位

會德豐地產常務董事黃光耀向傳媒表示，下調首置印花稅稅階屬好消息，預計大部分中小型單位可受惠，減輕上車客的負擔，並相信政策可帶動發展商提供更多中小型單位的項目。他透露，將視乎周五開售的銷情，有機會加推可受惠新首置印花稅的單位。

KOKO ROSSO提供392伙，2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。項目預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約17個月。

即睇藍田新盤KOKO ROSSO最新資訊 (House730)

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