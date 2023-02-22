藍田新盤｜KOKO ROSSO首輪148伙可受惠新印花稅措施 暫錄超購36倍

會德豐地產藍田KOKO ROSSO將於周五(24日)開售148伙，單位折實售價由554.5萬元起，折實呎價則由17,158元起。截至今日(22日)晚上6時正，項目累收約5,500票，超額認購約36倍。

新一份《財政預算案》公布調整首置印花稅稅階，即日生效。根據經修訂後的稅階，購買樓價1,008萬元以下物業的買家所支付的首置印花稅，均較舊稅階支付的印花稅減少。以樓價900萬元的單位為例，買家原先須付印花稅為樓價3.75%，即約33.75萬元；最新印花稅降至3%，即約27萬，減少6.75萬元或20%。

KOKO ROSSO周五發售的148伙，扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價介乎17,158元至22,209元。全數單位折實售價低於1,000萬元，料即時受惠最新首置印花稅措施。