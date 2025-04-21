藍田滙景花園三房連錄承接 內園企裝戶745萬有交易(有圖)｜二手樓成交

市區鐵路沿線及上蓋屋苑受買家追捧，港鐵藍田站上蓋屋苑滙景花園連續錄得三房成交。美林物業滙景分行高級客戶經理林小燕表示，滙景花園7座中層H室，實用面積約614方呎，三房間隔，望內園景。
林小燕指，單位擁有企理裝修，鋁窗已更換，整體保養不俗，最新以745萬元沽出，呎價約12,134元。翻查資料，同座中層H室於2022年曾以938萬元售出，可見相隔約3年同類單位成交價回落193萬元或約20.6%。
原業主於2013年以650萬元買入單位，持貨約12年，現轉售帳面獲利95萬元，單位期內升值約14.6%。
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高層東南海景戶980萬易手
市場消息指，滙景花園9座高層F室，實用面積約718方呎，三房間隔，坐向東南，享開揚海景，屬屋苑罕有放盤，最新以980萬元易手，呎價約13,649元。據區內代理指，單位造價雖然較銀行網上估價低最多約9%。但較去年底同類單位造價918萬至938萬元略為回升。
據悉，原業主於2008年以584萬元購入單位，持貨約17年，現轉售帳面賺396萬元，單位期內升值約67.8%。資料顯示，滙景花園位於藍田匯景道8號，1991年入伙，共有17座，提供4,110伙。