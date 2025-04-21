藍田滙景花園三房連錄承接 內園企裝戶745萬有交易(有圖)｜二手樓成交

市區鐵路沿線及上蓋屋苑受買家追捧，港鐵藍田站上蓋屋苑滙景花園連續錄得三房成交。美林物業滙景分行高級客戶經理林小燕表示，滙景花園7座中層H室，實用面積約614方呎，三房間隔，望內園景。

林小燕指，單位擁有企理裝修，鋁窗已更換，整體保養不俗，最新以745萬元沽出，呎價約12,134元。翻查資料，同座中層H室於2022年曾以938萬元售出，可見相隔約3年同類單位成交價回落193萬元或約20.6%。

原業主於2013年以650萬元買入單位，持貨約12年，現轉售帳面獲利95萬元，單位期內升值約14.6%。