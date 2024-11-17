藍田麗港城海景優質盤減價92萬沽 「97年貨」升值8%(有圖)｜藍籌屋苑

美林物業麗港城分行客戶經理陳松林表示，麗港城2期31座高層B室，實用面積約522方呎，原則兩房間隔，擁企理裝修，享開揚海景，屬屋苑優質放盤。今年10月初開價720萬元放盤，月初降價至650萬元獲洽詢，最終以628萬元易手，累減92萬元或約12.8%，成交價低於銀行估價，呎價約12,031元。

本港銀行再度減息，惟二手市場「旺量不旺價」，小業主仍要大減價出貨。藍籌屋苑之一藍田麗港城最新有海景兩房單位，放盤一個多月最終減價92萬元易手。

⇊直擊麗港城 2 期 31 座高層 B 室⇊

極低層兩房造價重返 2013 年 兩大原因拖累

另外，麗港城早前有移民盤出現震撼低價成交，市場消息指，屋苑1期17座極低層單位，實用面積約517方呎，兩房間隔。據悉，單位放售約4個月，因原業主即將移民而急於放售單位，近日再度降價後，最終以450萬元沽出，呎價僅8,704元。

據代理透露，是次屬平價成交，重返屋苑2013年水平，較近期同類單位市價折讓約一成至兩成。除了因業主移民急放外，亦受到鄰座的事故單位影響。去年3月屋苑鄰座有男住戶從高處墮下倒斃於平台，因該兩座的平台屬相連，導致是次成交單位樓價亦受影響。