藍田KOKO HILLS第3A期年底應市 啟德MIAMI QUAY I住戶享專屬購物優惠

一手市況熱鬧，市區新盤均有新動態。由會德豐地產、恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA MIAMI QUAY I今日(26日)宣布，與星級寵物品牌Q-PETS合作，為住戶提供專屬購物優惠。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MIAMI QUAY I迄今累售44伙，套現約4.3億元，平均成交呎價約24,500元，稍後會考慮再加推新一批單位應市。

星級寵物品牌Q-PETS總經理葉煜明稱，MIAMI QUAY I住戶入伙於項目預計關鍵日期起計兩年內，於Q-PETS網店購物可享額外九五折優惠。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈稱，集團藍田KOKO HILLS第3A期目前仍待批預售樓花同意書，目標今年底前推售。

萬聖節將至，MIAMI QUAY I今日特別於觀塘海濱旁舉辦「寵愛萬聖節盛裝派對」，設最佳寵物造型比賽。活動邀得Club Wheelock、Henderson Club恒地會及New World CLUB的會員與其寵物盛裝出席。「萬聖節最佳造型獎」得主更獲贈The Murray Pawcation住宿套票。

至於新一份《施政報告》對樓市有部分「減辣」措施，如合資格的海外人才買樓後，可退還已繳付的額外印花稅，黃光耀稱，中高價物業料可受惠此措施，集團旗下樓盤亦接獲內地專才的查詢，預計未來數星期後陸續在市場上浮現相關成交個案。對於啟德跑道區未來發展，黃光耀認為，該區長遠而言需要單軌列車作為集體運輸工具，會德豐與另外8間發展商所成立的商會，將與政府繼續保持溝通。