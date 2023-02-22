藍田KOKO ROSSO懶人包｜一文睇清價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置

KOKO ROSSO位於高嶺道3號，由2幢住宅大樓組成，提供392伙，分別為第6座及第7座，同為21層高。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；主打兩房單位，涉302伙，佔全盤約77%。另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO設有3個示範單位，全部皆採用玻璃幕牆，3個單位為一房實用面積468方呎、兩房實用面積489方呎、一房實用面積308方呎。

KOKO ROSSO首輪銷售安排

KOKO ROSSO將於本周五（24日）首輪開售148伙，單位實用面積介乎268至497方呎，售價由630.1萬至1,047.1萬元，呎價介乎19,495元至25,235元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價介乎17,158元至22,209元。

最低售價單位為第6座3樓J室，一房開放式廚房間隔，實用面積300方呎，折實售價554.5萬元，折實呎價18,483元；此單位亦屬一房間隔入場單位。最低呎價單位為第6座5樓H室，兩房開放式廚房間隔，實用面積424方呎，折實售價727.5萬元，折實呎價17,158元；此單位亦屬兩房開放式廚房間隔入場單位。

至於兩房梗廚入場單位為第6座5樓G室，實用面積475方呎，折實售價825.1萬元，折實呎價17,371元。

以折實價計算，有35伙或約24%單位低於600萬元，有94伙或約64%單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。