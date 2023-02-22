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地產
2023-02-22 12:30:28

藍田KOKO ROSSO懶人包｜一文睇清價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置

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藍田KOKO ROSSO懶人包｜一文睇清價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置

藍田KOKO ROSSO懶人包｜一文睇清價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置

會德豐地產藍田KOKO HILLS發展項目第3A期KOKO ROSSO為2023年、以及兔年全新盤市場打響頭炮！發展商落實周五(24日)首輪開售148伙，am地產特意為讀者準備KOKO ROSSO懶人包，一文睇清價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套位置等資訊。

KOKO ROSSO位於高嶺道3號，由2幢住宅大樓組成，提供392伙，分別為第6座及第7座，同為21層高。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；主打兩房單位，涉302伙，佔全盤約77%。另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。

KOKO ROSSO新盤資料

發展項目名稱

KOKO ROSSO

地址

高嶺道3號

單位數目

392伙

座數

2座

戶型

一房至三房

預計關鍵日期

2024年6月30日

住客會所

CLUB KOKO連園林共逾7.2萬方呎，以北意大利WINE&DINE為主題

發展商

會德豐地產

管理費

有待公布

管理公司

夏利文物業管理有限公司
示範單位｜藍田新盤KOKO ROSSO 468方呎一房 設計昇華 簡約清新木色系為主調

示範單位｜藍田新盤KOKO ROSSO 468方呎一房 設計昇華 簡約清新木色系為主調

KOKO ROSSO示範單位

會德豐地產藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO設有3個示範單位，全部皆採用玻璃幕牆，3個單位為一房實用面積468方呎、兩房實用面積489方呎、一房實用面積308方呎。

示範單位

實用面積

詳細介紹

第6座18樓B室

實用面積468方呎 連裝修一房開放式廚房

按此即睇

第6座18樓A室

實用面積489方呎 交樓標準兩房梗廚

按此即睇

第7座18樓F室

實用面積308方呎 交樓標準一房連開放式廚房

按此即睇
  • 示範單位地址 ：尖沙咀海港城港威大廈219
  • 開放時間早上11時至晚上8
KOKO ROSSO

KOKO ROSSO一房最平555萬。（資料圖片）

KOKO ROSSO價單價錢

會德豐地產藍田KOKO ROSSO今日(16日)公布首張價單，涉及88伙，按120天付款計劃提供最高12%折扣優惠計，單位折實售價由554.5萬元起。全數單位折實平均呎價17,973元，較2020年7月該項目第一期KOKO HILLS首批83伙折實平均呎價19,995元，低出約10%。

價單/公布日期

價單定價(元)/呎價(元)

折實售價(元)/折實呎價(元)

折實平均呎價(元)

相關資料

1號/2月16日

630.1萬至1,020.4萬/ 19,495至21,690

554.5萬至898萬/ 17,158至19,090

17,973

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2號/2月19日

656.1萬至1,122.5萬/ 19,855至25,235

577.4萬至987.8萬/ 17,473至22,209

18,908

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KOKO ROSSO首輪銷售安排

KOKO ROSSO將於本周五（24日）首輪開售148伙，單位實用面積介乎268497方呎，售價由630.1萬至1,047.1萬元，呎價介乎19,495元至25,235元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價介乎17,158元至22,209元。

最低售價單位為第63J室，一房開放式廚房間隔，實用面積300方呎，折實售價554.5萬元，折實呎價18,483元；此單位亦屬一房間隔入場單位。最低呎價單位為第65H室，兩房開放式廚房間隔，實用面積424方呎，折實售價727.5萬元，折實呎價17,158元；此單位亦屬兩房開放式廚房間隔入場單位。

至於兩房梗廚入場單位為第65G室，實用面積475方呎，折實售價825.1萬元，折實呎價17,371元。

以折實價計算，有35伙或約24%單位低於600萬元，有94伙或約64%單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。

KOKO ROSSO設12個住宅車位

雖然KOKO ROSSO只設有12個住宅車位，但步行約4分鐘便到達港鐵藍田站D1出口。（資料圖片）

KOKO ROSSO戶型面積、平面圖、車位

全盤面積最細單位為62J室，實用面積268方呎，另連119方呎平台，一房間隔。

面積最大單位為725C室，屬天際特色單位，實用面積988方呎，另連857方呎天台，採三房一套房加工作間連廁設計。天際特色單位設有內置樓梯前往天台，與一般連天台特色單位須使用公家樓梯前往不同。

KOKO ROSSO12個住宅車位；發展商指住戶可使用其他期數的車位，而整個KOKO HILLS發展項目合共提供200個住宅車位，住宅電單車位14個。

新盤樓書｜藍田KOKO ROSSO天際特色戶最大988方呎

KOKO ROSSO由2幢住宅大樓組成，分別為第6座及第7座。

KOKO ROSSO鄰近麗港城商場。

KOKO ROSSO鄰近麗港城商場。（資料圖片）

KOKO ROSSO周邊配套、交通及景觀

KOKO ROSSO位於高嶺道3號，鄰近港鐵藍田站D1出口，附近民生消費亦可到麗港城商場及匯景廣場，或乘車到觀塘apm商場、九龍灣MegaBox。校網方面，KOKO ROSSO小學校網為48校網、中學校網為觀塘區。

周邊配套

相關資料

景觀

維港海景、山景、園林池景

交通

步行約4分鐘達港鐵藍田站D1出口；繁忙時間提供房車接送服務

購物

鄰近麗港城商場及匯景廣場；亦可選擇到觀塘apm商場、九龍灣MegaBox

休閒設施

茜發道網球場、晒草灣遊樂場

校網

小學：48／中學：觀塘區
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