藍田KOKO ROSSO懶人包｜一文睇清價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置

會德豐地產藍田KOKO HILLS發展項目第3A期KOKO ROSSO為2023年、以及兔年全新盤市場打響頭炮！發展商落實周五(24日)首輪開售148伙，am地產特意為讀者準備KOKO ROSSO懶人包，一文睇清價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套位置等資訊。
KOKO ROSSO位於高嶺道3號，由2幢住宅大樓組成，提供392伙，分別為第6座及第7座，同為21層高。單位實用面積介乎268至988方呎，戶型涵蓋一房至三房戶型；主打兩房單位，涉302伙，佔全盤約77%。另提供低層連平台特色戶、頂層連天台特色戶，以及2個天際特色戶。
KOKO ROSSO新盤資料
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KOKO ROSSO示範單位
會德豐地產藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO設有3個示範單位，全部皆採用玻璃幕牆，3個單位為一房實用面積468方呎、兩房實用面積489方呎、一房實用面積308方呎。
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- 示範單位地址 ：尖沙咀海港城港威大廈2座19樓
- 開放時間：早上11時至晚上8時
KOKO ROSSO價單價錢
會德豐地產藍田KOKO ROSSO今日(16日)公布首張價單，涉及88伙，按120天付款計劃提供最高12%折扣優惠計，單位折實售價由554.5萬元起。全數單位折實平均呎價17,973元，較2020年7月該項目第一期KOKO HILLS首批83伙折實平均呎價19,995元，低出約10%。
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KOKO ROSSO首輪銷售安排
KOKO ROSSO將於本周五（24日）首輪開售148伙，單位實用面積介乎268至497方呎，售價由630.1萬至1,047.1萬元，呎價介乎19,495元至25,235元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由554.5萬至921.5萬元，折實呎價介乎17,158元至22,209元。
最低售價單位為第6座3樓J室，一房開放式廚房間隔，實用面積300方呎，折實售價554.5萬元，折實呎價18,483元；此單位亦屬一房間隔入場單位。最低呎價單位為第6座5樓H室，兩房開放式廚房間隔，實用面積424方呎，折實售價727.5萬元，折實呎價17,158元；此單位亦屬兩房開放式廚房間隔入場單位。
至於兩房梗廚入場單位為第6座5樓G室，實用面積475方呎，折實售價825.1萬元，折實呎價17,371元。
以折實價計算，有35伙或約24%單位低於600萬元，有94伙或約64%單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。
KOKO ROSSO戶型面積、平面圖、車位
全盤面積最細單位為6座2樓J室，實用面積268方呎，另連119方呎平台，一房間隔。
面積最大單位為7座25樓C室，屬天際特色單位，實用面積988方呎，另連857方呎天台，採三房一套房加工作間連廁設計。天際特色單位設有內置樓梯前往天台，與一般連天台特色單位須使用公家樓梯前往不同。
KOKO ROSSO設12個住宅車位；發展商指住戶可使用其他期數的車位，而整個KOKO HILLS發展項目合共提供200個住宅車位，住宅電單車位14個。
KOKO ROSSO周邊配套、交通及景觀
KOKO ROSSO位於高嶺道3號，鄰近。校網方面，KOKO ROSSO小學校網為48校網、中學校網為觀塘區。
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