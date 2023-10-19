藍籌失守｜美孚新邨兩房銀主盤呎價跌穿9千 黃埔花園三房3年慘蝕265萬

藍籌屋苑向以抗跌力強見稱，惟近月樓價相繼失守，其中市區老牌屋苑之一的美孚新邨及黃埔花園，新近分別錄低價及蝕讓成交。中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月至今暫錄13宗成交，平均實用呎價最新報10,577元。

該行近日促成一宗美孚新邨銀主盤成交，單位為2期吉利徑1號低層A室，建築面積847方呎，實用面積630方呎，屬兩房間隔，外望內園景，銀主最初開價570萬元放盤，日前以565萬元成交，折合實用呎價8,968元，跌穿9,000元關口。據了解，新買家為外區上車客，已睇樓一段時間，見樓價於施政報告前積極尋底，決定偷步入市，成功覓得低市價筍盤自用。

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