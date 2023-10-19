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地產
2023-10-19 15:55:45

藍籌失守｜美孚新邨兩房銀主盤呎價跌穿9千 黃埔花園三房3年慘蝕265萬

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藍籌屋苑美孚新邨一伙兩房銀主盤，最新以565萬元成交，呎價跌穿9,000元水平。

藍籌屋苑美孚新邨一伙兩房銀主盤，最新以565萬元成交，呎價跌穿9,000元水平。

藍籌屋苑向以抗跌力強見稱，惟近月樓價相繼失守，其中市區老牌屋苑之一的美孚新邨及黃埔花園，新近分別錄低價及蝕讓成交。中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月至今暫錄13宗成交，平均實用呎價最新報10,577元。

該行近日促成一宗美孚新邨銀主盤成交，單位為2期吉利徑1號低層A室，建築面積847方呎，實用面積630方呎，屬兩房間隔，外望內園景，銀主最初開價570萬元放盤，日前以565萬元成交，折合實用呎價8,968元，跌穿9,000元關口。據了解，新買家為外區上車客，已睇樓一段時間，見樓價於施政報告前積極尋底，決定偷步入市，成功覓得低市價筍盤自用。

即睇荔枝角美孚新邨放盤(HOUSE730)

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藍籌屋苑黃埔花園內園三房戶，最新以802萬元沽出，原業主持貨3年，帳面慘輸264.8萬元離場。

藍籌屋苑黃埔花園內園三房戶，最新以802萬元沽出，原業主持貨3年，帳面慘輸264.8萬元離場。

二手蝕讓｜黃埔花園三房 3年跌價近25%

另一市區藍籌屋苑黃埔花園，近日錄大幅蝕讓成交個案。中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，市場最新錄得黃埔花園59座低層B室成交，單位建築面積788方呎，實用面積680方呎，採三房間隔，景觀望內園景。單位8月尾時開價約1,000萬元放售，9月減至880萬元，最新以802萬元成交，折合實用呎價11,794元。據了解，原業主於2020年以1066.8萬元購入物業，持貨3年，是次轉手帳面需蝕讓約264.8萬元離場，蝕幅約24.8%。他又稱，黃埔花園本月至今暫錄得6宗成交，平均實用呎價12,569元。

即睇紅磡黃埔花園放盤(HOUSE730)

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