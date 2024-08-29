藍籌屋苑光環褪色！美孚新邨驚現「居屋價」 三房呎價失守7000元｜二手市況

藍籌屋苑由於規模大，擁有完善配套發展成熟，加上二手買賣流通量高，即使樓市走勢疲弱情況下，仍有一定的抗跌力。不過，近期市場上屢現藍籌屋苑低價及蝕讓成交個案，新近荔枝角美孚新邨驚現「居屋價」成交，一個三房單位呎價失守7,000元關口。

市場消息指，美孚新邨5期蘭秀道14號低層D室，實用面積約666方呎，三房間隔，最新以450萬元易手，呎價失守7,000元，低見約6,757元，重返14年前、即2010年水平。

是次成交與馬鞍山居屋錦英苑三房單位近期造價接近，錦英苑H座低層07室，實用面積約645方呎，以自由市場價420萬元售出，呎價約6,512元；另錦佳閣B座低層01室，實用面積約554方呎，三房兩廳間隔，坐向北面望遠景，以自由市場價409萬元獲承接，呎價約7,383元。