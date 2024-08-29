藍籌屋苑光環褪色！美孚新邨驚現「居屋價」 三房呎價失守7000元｜二手市況

藍籌屋苑由於規模大，擁有完善配套發展成熟，加上二手買賣流通量高，即使樓市走勢疲弱情況下，仍有一定的抗跌力。不過，近期市場上屢現藍籌屋苑低價及蝕讓成交個案，新近荔枝角美孚新邨驚現「居屋價」成交，一個三房單位呎價失守7,000元關口。
市場消息指，美孚新邨5期蘭秀道14號低層D室，實用面積約666方呎，三房間隔，最新以450萬元易手，呎價失守7,000元，低見約6,757元，重返14年前、即2010年水平。
是次成交與馬鞍山居屋錦英苑三房單位近期造價接近，錦英苑H座低層07室，實用面積約645方呎，以自由市場價420萬元售出，呎價約6,512元；另錦佳閣B座低層01室，實用面積約554方呎，三房兩廳間隔，坐向北面望遠景，以自由市場價409萬元獲承接，呎價約7,383元。
原業主帳面仍獲利18%
不過，由於原業主早於1997年以約380萬元購入單位，因急售而低價出貨，持貨約27年，現轉售帳面賺70萬元，物業期內升值約18.4%。
參考5期蘭秀道22號中層D室，實用面積約656方呎，同屬三房間隔，今年5月以680萬元售出，呎價約10,366元，同類型單位相差約3個月成交價低230萬元或約33.8%。
麗港城兩房5年帳蝕115萬
另一個藍籌屋苑藍田麗港城錄得一宗蝕讓成交，利嘉閣地產東九龍高級分區董事郭煥然稱，麗港城16座中層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，外望開揚園景。最初開價605萬元放盤，議價後減25萬元或約4.1%，以580萬元易手，呎價約11,219元。
郭煥然透露，新買家為外區換樓客，早前透過利嘉閣真盤源平台搵樓，見上址放盤，立即相約代理睇樓。客戶鍾情屋苑自設商場，可步行至港鐵藍田站，生活便利，加上單位間隔合用，遂向業主洽購。
據悉，原業主於2019年樓市高峰期時，以約695萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損115萬元，物業期內貶值約16.5%。郭煥然補充，該屋苑現有約269個單位放盤，最低入場費由約508萬元起。