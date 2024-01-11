熱門搜尋:
段崇智 聖方濟各大學 農曆新年2024 流感 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-11 08:00:00

藍籌屋苑業主蝕賣離場！新都城兩房造價失「5球」 未夠4年帳輸百萬｜二手蝕讓

分享：
藍籌屋苑業主蝕賣離場！新都城兩房造價失「5球」 未夠4年帳輸百萬｜二手蝕讓

藍籌屋苑業主蝕賣離場！新都城兩房造價失「5球」 未夠4年帳輸百萬｜二手蝕讓

二手蝕讓潮持續，傳統藍籌屋苑業主接連損手沽貨離場。當中將軍澳新都城錄得本月首宗成交，不過屬蝕讓個案。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，新都城210座低層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔。單位坐向東南方，外望街景，以498萬元易手，呎價約13,719元。

據了解，原業主於20205月以614萬元購入單位，持貨將近4年，現轉手帳面虧損116萬元，物業期內貶值約18.9%。柯勇表示，將軍澳本月至今暫錄40宗二手成交，與上月同期44宗相若。

美孚新邨月內連錄2宗損手個案

荔枝角美孚新邨本月已錄得2宗蝕讓個案，市場消息指，屋苑2期百老滙街32號極高層A室，實用面積約902方呎，三房套，望內街景。原業主早於20225月放盤，開價1,150萬元，最終累減350萬元或約30.4%，至800萬元沽出，呎價約8,869元。

據悉，原業主於201611月以880萬元購入單位，持貨逾7年，現轉手帳面損失80萬元，單位期內跌價約9.1%

藍籌屋苑業主蝕賣離場！新都城兩房造價失「5球」 未夠4年帳輸百萬｜二手蝕讓 藍籌屋苑業主蝕賣離場！新都城兩房造價失「5球」 未夠4年帳輸百萬｜二手蝕讓

海怡半島四房成交價重返10年前

另一邊廂，鴨脷洲海怡半島出現一宗四房低價成交，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪說，屋苑5座高層A室，實用面積約721方呎，四房套間隔，望避風塘海景。業主已移民，放盤時叫價1,150萬元，見放盤多時未獲承接，為盡快沽貨遂願擴大議幅，最終累減240萬元或約20.9%，至910萬元沽出，呎價約12,621元。根據紀錄，1伙同類型單位於2014年以930萬元成交，意味是次造價重返10年前水平。

Ad Block

據了解，原業主於2010年以560萬元買入單位，於2019年曾作內部轉讓，持貨近14年，帳面獲利約350萬元，單位期內升值62.5%。盧鏡豪補充，樓市氣氛好轉，不少買家趕於農曆年前入市，海怡半島已暫錄3宗買賣，平均實用呎價約13,050元。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

藍籌屋苑業主蝕賣離場！新都城兩房造價失「5球」 未夠4年帳輸百萬｜二手蝕讓

海怡半島已暫錄3宗買賣，平均實用呎價約13,050元。(資料圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受