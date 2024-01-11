藍籌屋苑業主蝕賣離場！新都城兩房造價失「5球」 未夠4年帳輸百萬｜二手蝕讓

二手蝕讓潮持續，傳統藍籌屋苑業主接連損手沽貨離場。當中將軍澳新都城錄得本月首宗成交，不過屬蝕讓個案。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，新都城2期10座低層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔。單位坐向東南方，外望街景，以498萬元易手，呎價約13,719元。
據了解，原業主於2020年5月以614萬元購入單位，持貨將近4年，現轉手帳面虧損116萬元，物業期內貶值約18.9%。柯勇表示，將軍澳本月至今暫錄40宗二手成交，與上月同期44宗相若。
美孚新邨月內連錄2宗損手個案
荔枝角美孚新邨本月已錄得2宗蝕讓個案，市場消息指，屋苑2期百老滙街32號極高層A室，實用面積約902方呎，三房套，望內街景。原業主早於2022年5月放盤，開價1,150萬元，最終累減350萬元或約30.4%，至800萬元沽出，呎價約8,869元。
據悉，原業主於2016年11月以880萬元購入單位，持貨逾7年，現轉手帳面損失80萬元，單位期內跌價約9.1%。
海怡半島四房成交價重返10年前
另一邊廂，鴨脷洲海怡半島出現一宗四房低價成交，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪說，屋苑5座高層A室，實用面積約721方呎，四房套間隔，望避風塘海景。業主已移民，放盤時叫價1,150萬元，見放盤多時未獲承接，為盡快沽貨遂願擴大議幅，最終累減240萬元或約20.9%，至910萬元沽出，呎價約12,621元。根據紀錄，1伙同類型單位於2014年以930萬元成交，意味是次造價重返10年前水平。
據了解，原業主於2010年以560萬元買入單位，於2019年曾作內部轉讓，持貨近14年，帳面獲利約350萬元，單位期內升值62.5%。盧鏡豪補充，樓市氣氛好轉，不少買家趕於農曆年前入市，海怡半島已暫錄3宗買賣，平均實用呎價約13,050元。