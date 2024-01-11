藍籌屋苑業主蝕賣離場！新都城兩房造價失「5球」 未夠4年帳輸百萬｜二手蝕讓

二手蝕讓潮持續，傳統藍籌屋苑業主接連損手沽貨離場。當中將軍澳新都城錄得本月首宗成交，不過屬蝕讓個案。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，新都城2期10座低層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔。單位坐向東南方，外望街景，以498萬元易手，呎價約13,719元。 據了解，原業主於2020年5月以614萬元購入單位，持貨將近4年，現轉手帳面虧損116萬元，物業期內貶值約18.9%。柯勇表示，將軍澳本月至今暫錄40宗二手成交，與上月同期44宗相若。

美孚新邨月內連錄 2 宗損手個案 荔枝角美孚新邨本月已錄得2宗蝕讓個案，市場消息指，屋苑2期百老滙街32號極高層A室，實用面積約902方呎，三房套，望內街景。原業主早於2022年5月放盤，開價1,150萬元，最終累減350萬元或約30.4%，至800萬元沽出，呎價約8,869元。 據悉，原業主於2016年11月以880萬元購入單位，持貨逾7年，現轉手帳面損失80萬元，單位期內跌價約9.1%。