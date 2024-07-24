二手市況疲弱，藍籌屋苑業主亦決定低價出貨，樓價不斷插水。有「中產屋苑」稱號的鰂魚涌太古城，最新兩房以「5球」成交，重返2013年、即11年前水平。
中原地產太古城區副區域營業董事張光耀指，太古城太湖閣低層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，向東北，望園景。單位於今年初放盤，6月份下調叫價至650萬元，最終以500萬元沽出，呎價約10,331元。屋苑對上一宗500萬元成交，要追溯至2013年6月份，鄱陽閣低層C室，實用面積約482方呎，呎價約10,373元。
據了解，原業主早於1995年以251萬元購入單位，一直作自住用途，持貨約29年，現沽出帳面仍能獲利249萬元，物業期內升值近1倍。張光耀表示，太古城本月暫錄13宗成交，平均實用呎價降至1.4萬元以下。
⇊太古城太湖閣低層B室⇊
沙田第一城兩房5年蒸發逾31%
被視為「上車天堂」的沙田第一城，近期造價連環失守4球關口。市場消息指，沙田第一城21座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔。原叫價400萬元，最終減價20萬元，以380萬元沽出，呎價約11,621元。
據悉，上址對下一層單位曾發生事故。至於原業主於2019年以556萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面虧損176萬元，物業期內大幅貶值約31.7%。
中層戶388萬易手
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城4期40座中層F室，實用面積約284方呎，原則兩房間隔，坐向西北，外望開揚景觀。據了解，單位上月開價408萬元放售，最終減價20萬元或約4.9%，以388萬元沽出，呎價約13,662元。
伍錦基指，原業主於2008年以158萬元購入單位，持貨約16年，現轉售帳面獲利230萬元或近1.5倍離場。
⇊沙田第一城4期40座中層F室⇊
嘉湖山莊三房呎售8379元
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居4座高層H室，實用面積約549方呎，三房間隔，以460萬元易手，呎價約8,379元。
至於原業主於2011年以218萬元購入單位，持貨約13年，現轉售帳面賺242萬元，物業期內升值約1.1倍。