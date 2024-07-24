二手市況疲弱，藍籌屋苑業主亦決定低價出貨，樓價不斷插水。有「中產屋苑」稱號的鰂魚涌太古城，最新兩房以「5球」成交，重返2013年、即11年前水平。

中原地產太古城區副區域營業董事張光耀指，太古城太湖閣低層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，向東北，望園景。單位於今年初放盤，6月份下調叫價至650萬元，最終以500萬元沽出，呎價約10,331元。屋苑對上一宗500萬元成交，要追溯至2013年6月份，鄱陽閣低層C室，實用面積約482方呎，呎價約10,373元。

據了解，原業主早於1995年以251萬元購入單位，一直作自住用途，持貨約29年，現沽出帳面仍能獲利249萬元，物業期內升值近1倍。張光耀表示，太古城本月暫錄13宗成交，平均實用呎價降至1.4萬元以下。