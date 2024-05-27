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地產
2024-05-27 22:07:42

藍籌屋苑淪陷 太古城兩日2業主爆蝕離場 三房揸4年輸480萬｜二手蝕讓

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藍籌屋苑淪陷 太古城兩日2業主爆蝕離場 三房揸4年輸480萬｜二手蝕讓

藍籌屋苑淪陷 太古城兩日2業主爆蝕離場 三房揸4年輸480萬｜二手蝕讓

二手氣氛轉弱，港島藍籌屋苑淪陷，鰂魚涌太古城兩日連爆2宗三房蝕讓成交，成交價跌穿千萬元外，原業主轉手帳面蝕幅更分別達480萬及350萬元。

中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀表示，太古城富山閣高層A室，實用面積約690方呎，三房間隔。今年2月開價1,100萬元放售，至3月降價至1,000萬元，最終以900萬元沽出，呎價約13,043元，單位放盤3個月劈價200萬元或約18.2%

據悉，原業主於2020年以1,380萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損480萬元，物業期內貶值約34.8%；若計及釐印費等使費，恐實蝕約554萬元離場。

藍籌屋苑淪陷 太古城兩日2業主爆蝕離場 三房揸4年輸480萬｜二手蝕讓

太古城5月迄今錄得18宗二手成交，當中有12宗成交價低於1,000萬元。(資料圖片)

入市低層戶2年即沽貶值28%

市場消息指，太古城華山閣低層F室，實用面積約685方呎，三房間隔，附有裝修。原業主近期開價約930萬元放售單位，終以約880萬元獲同區用家承接，累減50萬元或約5.4%，呎價約12,847元。

據悉，原業主於2022年以約1,230萬元購入單位，持貨約2年，現轉手帳面損失約350萬元，物業期內跌價約28.5%。若計及釐印費等使費，恐實蝕約417萬元離場。

據區內代理指，太古城5月迄今錄得18宗二手成交，當中有12宗成交價低於1,000萬元。

即睇鰂魚涌太古城放盤(House730)

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