藍籌屋苑輪住蝕 嘉湖山莊三房轉手貶值百萬 新都城入市2年蝕24%沽｜二手市況

二手成交近期回暖，惟樓價未見起色下，藍籌屋苑亦失去光環「輪住蝕」。天水圍嘉湖山莊、將軍澳新都城，以及藍田麗港城近日先後錄得蝕讓成交。 嘉湖山莊本月買賣急跌 中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月累錄23宗買賣，較上月同期30宗回落23%，相比上月全月43宗則減少約47%，跌幅顯著，主要是受到洪水橋新盤低價開售影響，加上二手筍盤被消化，業主收窄議幅，令買家入市決定減慢。 伍耀祖指，嘉湖山莊美湖居3座高層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，向北，望樓景。早前開價468萬元，最後減價23萬元或約4.9%，至445萬元易手，呎價約8,180元。據悉，原業主於2018年以548萬元買入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損103萬元，物業期內貶值約18.8%。

新都城高層兩房 528 萬蝕沽 中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪稱，新都城2期10座高層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔。單位坐向東南方，望開揚都市景，最新以528萬元成交，呎價約14,545元。 關偉豪續稱，原業主於2022年以697萬元購入單位，持貨約2年，現沽貨帳面蝕169萬元，物業期內跌價約24.2%。他補充，新都城本月暫錄約10宗成交，平均實用呎價約13,080元。

藍田麗港城兩房 3 年蒸發 25% 中原地產東九龍麗港城1期第一分行經理郭麗娟表示，藍田麗港城打破5個周末零成交悶局，過去周末期間錄得1宗成交，為1期4座低層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，最新以510萬元易手，呎價約9,865元。