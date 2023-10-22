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地產
2023-10-22 09:00:00

藍籌屋苑連環淪陷 蝕讓+低價成交不斷 入市時機來了？網民咁睇……

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藍籌屋苑連環淪陷 蝕讓+低價成交不斷 入市時機來了？網民咁睇……

藍籌屋苑連環淪陷 蝕讓+低價成交不斷 入市時機來了？網民咁睇……

藍籌屋苑向以抗跌力強見稱，惟近期樓價相繼失守，更有不少業主要蝕讓離場。市場憧憬新一份《施政報告》會推出減辣措施，部分買家偷步入市，並趁機吸納筍盤。然而，網民普遍關注樓齡問題，以荔枝角美孚新邨第1期為例，入伙年份為1968年，樓齡已高達55年，買家若購入該期數的單位，銀行未必能借批出較長的還款期，變相買家的壓力測試要求將會更高，而供樓負擔亦大增。

美孚新邨兩房銀主盤呎價8968

中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨新近錄得一宗銀主盤成交，單位為2期吉利徑1號低層A室，實用面積約630方呎，屬兩房間隔，外望內園景。銀主最初開價570萬元放盤，日前以565萬元成交，呎價約8,968元，失守9,000元關口。據了解，新買家為外區上車客，已睇樓一段時間，見樓價於《施政報告》前積極尋底，決定偷步入市，成功覓得低市價筍盤自用。

黃埔花園三房3年實蝕323

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，市場最新錄得藍籌屋苑黃埔花園9座低層B室，實用面積680方呎三房，望內園景。8月底以約1,000萬元放售，9月降至880萬元，終以802萬元沽出，累減198萬元或近20%，呎價約11,794元。原業主於20205月以1,066.8萬元入市，持貨逾3年，帳面虧損264.8萬元或近25%；計及釐印稅等使費，料實蝕323萬元。

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藍籌屋苑連環淪陷 蝕讓+低價成交不斷 入市時機來了？網民咁睇……

美孚新邨新近錄得一宗銀主盤成交，兩房呎售僅8,968元。(資料圖片)

麗港城兩房呎價跌穿1

另外，藍田麗港城呎價跌穿1萬元水平。市場消息指，屋苑17座極低層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔。據悉單位放盤至少3年，叫價曾達700萬元，惟一直乏人問津，其後下調叫價，最終以495萬元沽出，累減205萬元或約29.3%，呎價僅約9,574元，呎價重返10年前水平。單位以低價成交，有網民估計由於位處極低層，加上樓齡因素：「咁舊，差唔多啦」、「咁鬼舊，每呎最多值5000」、「極低層，個價唔係極低」。

太古城三房7年料實蝕逾217

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城東海閣中層D室，實用面積約708方呎，屬三房兩廁間隔。單位屬單邊，坐向東南。從相片可見，單位附雅致裝修，外望嘉亨灣、鯉景灣一帶。業主放盤時叫價1,380萬元，最終以1,080萬元沽出，累減300萬元或約21.7%，呎價約15,254元。據悉，新買家為區外用家。原業主於201610月以1,228萬元買入單位，持貨約7年，一直作自住用途，現轉手帳面虧損148萬元，單位期內貶值約12%。計及釐印稅等使費，料實蝕逾217萬元。

藍籌屋苑連環淪陷 蝕讓+低價成交不斷 入市時機來了？網民咁睇……

藍田麗港城呎價跌穿1萬元水平。(資料圖片)

海怡半島三房套賣838 較高位回落逾「2球」

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪透露，鴨脷洲海怡半島三房套造價跌穿「9球」水平，單位為15座低層C室，實用面積約621方呎。原叫價980萬元，最終以838萬元易手，累減142萬元或約14.5%，呎價約13,494元。據悉，2019年同類單位曾高見1,048萬元，現與最新成交價相比回落約210萬元或兩成。

沙田第一城及嘉湖山莊兩房「3字頭」易主

中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，沙田第一城2座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以398萬元沽出，呎價約12,171元。原業主於201810月以535萬元購入單位，持貨5年，帳面損失137萬元，單位期內貶值25.6%。計及釐印稅等使費，料實蝕逾162萬元。

另外，市場消息指，天水圍嘉湖山莊翠湖居3座低層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，以396萬元沽出，呎價約8,820元。

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藍籌屋苑連環淪陷 蝕讓+低價成交不斷 入市時機來了？網民咁睇……

脷洲海怡半島三房套造價跌穿「9球」水平。(資料圖片)

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