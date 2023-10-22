藍籌屋苑連環淪陷 蝕讓+低價成交不斷 入市時機來了？網民咁睇……

藍籌屋苑向以抗跌力強見稱，惟近期樓價相繼失守，更有不少業主要蝕讓離場。市場憧憬新一份《施政報告》會推出減辣措施，部分買家偷步入市，並趁機吸納筍盤。然而，網民普遍關注樓齡問題，以荔枝角美孚新邨第1期為例，入伙年份為1968年，樓齡已高達55年，買家若購入該期數的單位，銀行未必能借批出較長的還款期，變相買家的壓力測試要求將會更高，而供樓負擔亦大增。

美孚新邨兩房銀主盤呎價 8968 元

中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨新近錄得一宗銀主盤成交，單位為2期吉利徑1號低層A室，實用面積約630方呎，屬兩房間隔，外望內園景。銀主最初開價570萬元放盤，日前以565萬元成交，呎價約8,968元，失守9,000元關口。據了解，新買家為外區上車客，已睇樓一段時間，見樓價於《施政報告》前積極尋底，決定偷步入市，成功覓得低市價筍盤自用。

黃埔花園三房 3 年實蝕 323 萬

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，市場最新錄得藍籌屋苑黃埔花園9座低層B室，實用面積680方呎三房，望內園景。8月底以約1,000萬元放售，9月降至880萬元，終以802萬元沽出，累減198萬元或近20%，呎價約11,794元。原業主於2020年5月以1,066.8萬元入市，持貨逾3年，帳面虧損264.8萬元或近25%；計及釐印稅等使費，料實蝕323萬元。