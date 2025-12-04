熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-04 09:00:00

藍籌屋苑連錄成交！換樓客1180萬購太古城三房套｜二手市況

分享：
藍籌屋苑連錄成交！換樓客1180萬購太古城三房套｜二手市況

換樓客斥1180萬元購太古城三房套。(中原地產圖片)

樓市氣氛不俗，藍籌屋苑持續錄得交投。中原地產太古城齊宮閣分行資深分區營業經理李百達表示，分行新近促成鰂魚涌太古城春櫻閣低層F室成交，單位實用面積約897方呎，三房一套間隔，坐向西南，望園景，最新以1,180萬元沽出，呎價約13,155元。

李百達透露，新買家為換樓客，心儀太古城發展成熟，配套齊全，見單位間隔合適，價格合理，即決定升級至上址。據悉，原業主於2011年以840萬元購入單位，持貨約14年，是次轉售帳面獲利340萬元，單位期內升值約40.5%

adblk5

麗港城高層海景套三房870萬易手

中原地產東九龍麗港城第一分行高級分行經理郭麗娟表示，分行最新錄得一宗藍田麗港城交投，單位為22座高層E室，實用面積約687方呎，三房套間隔，坐向西方，望郵輪碼頭海景。

據了解，上址放盤10個月，最初開價880萬元，微減10萬元，以870萬元成交，呎價約12,664元。郭麗娟指，原業主於20005月以350萬元購入單位，持貨約25年，現沽貨帳面獲利520萬元，單位期內升值近1.5倍。

藍籌屋苑連錄成交！換樓客1180萬購太古城三房套｜二手市況 藍籌屋苑連錄成交！換樓客1180萬購太古城三房套｜二手市況

沙田第一城12月速錄2宗交投

利好消息帶動下，近期整體二手交投向好，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，藍籌屋苑沙田第一城12月份暫錄2宗交投，市場最新錄得41座中層H室成交，單位實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以404萬元易手，呎價約13,289元。

據了解，原業主於2001年以約107萬元購入單位，持貨約24年，是次轉售帳面獲利約297萬元，單位期內升值近2.8倍。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

窗戶限位器加強門窗防護｜（am730製圖） 窗戶限位器加強門窗防護｜（am730製圖） 窗戶限位器加強門窗防護｜螺絲式限位器（am730製圖） 窗戶限位器加強門窗防護｜卡扣式限位器（am730製圖） 窗戶限位器加強門窗防護｜黏合式限位器（am730製圖） 窗戶限位器加強門窗防護｜透明窗花（am730製圖） 窗戶限位器加強門窗防護｜比較（am730製圖）

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 