藍籌屋苑長情業主沽貨止賺走 康怡花園三房39年升值15倍｜二手市況

樓市交投氣氛轉旺，港島兩大藍籌屋苑均有長情業主選擇止賺離場。其中鰂魚涌康怡花園三房以686萬元沽出，原業主持貨39年帳面大賺15倍。

中原地產康怡逸樺園分行高級資深分區營業經理張略欣表示，康怡花園3月份錄得15宗二手買賣，較上月的4宗急升2.75倍，平均實用呎價約12,110元。其中，最新錄得C座低層5室，實用面積約594方呎，三房間隔。原叫價690萬元，最終微減4萬元，以686萬元易手，呎價約11,549元。

據了解，新買家為外區用家，心儀康怡花園發展成熟，加上見屋苑3月份交投活躍，對樓市有信心，遂決定入市自用。原業主早於1986年以42.2萬元購入單位，持貨長達39年，是次沽出帳面大幅獲利643.8萬元，單位期內升值逾15倍。