藍籌屋苑長情業主沽貨止賺走 康怡花園三房39年升值15倍｜二手市況

樓市交投氣氛轉旺，港島兩大藍籌屋苑均有長情業主選擇止賺離場。其中鰂魚涌康怡花園三房以686萬元沽出，原業主持貨39年帳面大賺15倍。
中原地產康怡逸樺園分行高級資深分區營業經理張略欣表示，康怡花園3月份錄得15宗二手買賣，較上月的4宗急升2.75倍，平均實用呎價約12,110元。其中，最新錄得C座低層5室，實用面積約594方呎，三房間隔。原叫價690萬元，最終微減4萬元，以686萬元易手，呎價約11,549元。
據了解，新買家為外區用家，心儀康怡花園發展成熟，加上見屋苑3月份交投活躍，對樓市有信心，遂決定入市自用。原業主早於1986年以42.2萬元購入單位，持貨長達39年，是次沽出帳面大幅獲利643.8萬元，單位期內升值逾15倍。
海怡半島4月首宗成交 海景四房套賣850萬
中原地產鴨脷洲利南道分行分區營業經理梁浩祥指，鴨脷洲海怡半島錄得4月份首宗二手買賣，單位為5座中層B室，實用面積約729方呎，四房一套間隔，享海景。原叫價900萬元，最後減價50萬元，以850萬元成交，呎價約11,660元。
據了解，新買家為用家，心儀上址屬臨海座數，享有海景，議價後感合適即決定入市自用。原業主於1997年以637萬元購入單位，持貨約28年，是次沽出帳面賺213萬元，單位期內升值約33.4%。