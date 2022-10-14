藍籌屋苑｜市況疲弱業主連番減價！上車客議價近16%入市嘉湖山莊兩房

新界藍籌屋苑連錄成交，其中天水圍嘉湖山莊有兩房放盤5個月累減近16%獲上車客承接；沙田第一城亦有三房劈價超過百萬元易主。

中原地產分行經理何家樂表示，天水圍嘉湖山莊本月累錄約12宗成交，與上月同期相若。市場期盼新一份《施政報告》會有利好措施，最近有不少客人回流市場睇樓，不過大部分客人「齋睇」沒有還價，成交維持淡靜。

何家樂指，嘉湖山莊麗湖居10座中層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，景觀開揚。今年5月開價565萬元，由於市況疲弱，業主連番減價，最後累減88萬元或近16%，終獲上車客以477萬元承接，呎價約10,792元。

原業主於2015年2月以366.8萬元買入單位，持貨7年轉售，帳面獲利110.2萬元，單位期內升值約30%。

沙田第一城本月暫錄 16 宗成交

中原地產區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城10月暫錄約16宗成交，屋苑10座低層F室，實用面積約451方呎，三房間隔。去年初開價約720萬元，今年9月減至668萬元，本月減至648萬元，日前議價後以618萬元易手，累減102萬元或約14.2%，呎價約13,703元。

據了解，原業主早於1995年5月以228萬元入市，持貨27年，是次沽出單位帳面賺390萬元，單位期內升值約1.7倍。