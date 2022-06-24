藍籌屋苑｜新盤搶購買力！嘉湖山莊本月二手交投與第五波爆發相若

本月新盤浪接浪登場，搶走市場購買力，二手交投受壓，加上市場利淡因素增多，買家入市態度趨審慎。個別藍籌屋苑本月二手成交有所放慢，天水圍嘉湖山莊成交量更與今年2月第五波新冠肺炎疫情大爆發時相若。

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月至今僅錄約15宗買賣成交，慘淡程度與今年2月農曆新年兼第五波疫情大爆發時相若。最新錄得5期麗湖居5座中層B室，實用面積約630方呎，三房套間隔，向東北，景致開揚，經用家議價後以680萬元成交，呎價約10,794元。原業主於2014年7月以415萬元買入單位，持貨8年轉售，帳面獲利265萬元，單位期內升值約64%。

黃埔花園交投按月回落逾 30%

紅磡大型新盤正值開售，該區指標屋苑黃埔花園二手成交亦受挫。中原地產分區營業經理袁顯岸稱，黃埔花園本月至今暫僅錄8宗成交，較上月同期的12宗，回落超過三成，平均實用呎價最新報約16,543元。

袁顯岸說，黃埔花園4期1座低層E室，實用面積約652方呎，採三房套房間隔，單位座向正南方，享內園景，議價後以978萬元沽出，呎價約15,000元。原業主於2014年12月以723萬元買入，持貨7年半，現沽貨帳面賺255萬元，單位期內升值約35%。