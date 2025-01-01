藍籌屋苑｜業主09年入市止賺套現 各袋逾2球走 移民盤減價8.8%急沽

藍籌屋苑業主入市15年齊沽貨套現，杏花邨三房移民盤減價8.8%易主，上手仍帳賺263萬元；新都城兩房造價不足500萬元，原業主帳賺288萬離場。

中原地產杏花邨第二分行副區域營業經理鄭俊輝表示，杏花邨新錄一宗買賣成交，單位為15座中層7室，實用面積595方呎，三房間隔，業主原開價738萬元，最近希望加快賣出移民，於12月頭減價至700萬元，買家見單位裝修不俗，價錢合理，所以加快還價，最後以673萬元成交，累減8.8%，平均實用呎價11,311元。

區內租客見美國減息加快入市

鄭俊輝表示，買家為區內租客，居住杏花邨多年，十分熟悉杏花邨景觀和間隔，已物色心水單位多年，最近見美國連環減息後，深感樓市已見底，所以加快速度入市。據了解，原業主則於2009年以410萬元購入單位，持貨15年，是次沽出賬面獲利263萬元，單位升值64%。