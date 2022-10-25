藍籌屋苑｜美孚新邨三房低市價10%沽 呎價失守1萬 見近6年低

二手樓價持續下調，藍籌屋苑造價亦跟隨回落，荔枝角美孚新邨最新錄得一宗成交呎價跌穿1萬元，屬屋苑近6年新低。

市場消息指，美孚新邨7期萬事達廣場11號中層A室，實用面積約936方呎，三房間隔。原於8月以1,150萬元放售，最終以900萬元沽出，累減250萬元或約21.7%，呎價低見9,615元，低市價約10%。

據區內代理指，上述單位屬「遺產貨」，面向葵涌道天橋。參考銀行對單位網上估價達1,099萬元，即現成交價低估價199萬元或約18%。撇除沒有電梯到達的頂層及曾為「事故單位」的成交個案，屋苑對上一宗呎價低於1萬元交易要追溯至2016年11月，意味屬屋苑約6年新低。

據悉，原業主於2001年8月僅以261萬元購入單位，持貨至今轉售，帳面獲利639萬元或近2.5倍離場。

沙田第一城三房累減 110 萬易主

另一藍籌屋苑屋苑沙田第一城，新錄三房業主累減110萬元沽貨離場。世紀21奇豐物業高級分行經理李嘉文稱，沙田第一城10座高層A室，實用面積約451方呎，屬三房兩廳間隔，座向西北，望園景觀。單位放盤7個月，原叫價760萬元，近期調整叫價至680萬元，最終以650萬元易手，累減110萬元或約14.5%，呎價約14,412元。

據了解，原業主於2011年3月以325萬元入市，持貨至今轉售帳面獲利325萬元，單位期內升值1倍。