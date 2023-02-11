藍籌屋苑｜美孚新邨兩房賣609萬 太古城複式戶業主勁賺逾千萬離場

樓市氣氛轉旺，傳統藍籌屋苑交投亦加快。中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，荔枝角美孚新邨本月迄今暫錄約11宗成交，比上月同期的7宗多57%，交投持續加快；平均實用呎價約11,050元。

馮健平指，美孚新邨1期百老匯街23號低層H室，實用面積約531方呎，兩房間隔。單位坐向東北方，望橋景。最初開價638萬元，買賣雙方議價後最終以609萬元成交，累減29萬元或約4.5%，呎價約11,469元。新買家為上車客，見細價平盤買少見少，即加快入市步伐，承接上址自用。原業主於2007年7月以約184萬元購入單位，持貨15年半，現易手帳面獲利425萬元，單位期內升值約2.3倍。