藥力遠遜撤辣 十大屋苑 周末成交不增反挫 減息效應落空

美國聯儲局大手減息半厘，本港銀行亦出乎意料地「跟隊」下調最優惠利率(P)0.25厘，不過二手交投表現卻不似預期。十大屋苑於過去周末成交再跌至單位數水平，甚至與今年2月全面撤辣後樓市即時反彈相比屬天淵之別。代理分析指，由於內地客及投資客反應慢熱，加上發展商低價推盤搶購買力，導致二手淡靜。
據中原地產統計，十大屋苑過去周末錄7宗成交，按周急挫53.3%，為近8周新低，當中海怡半島錄得3宗成交表現最佳，其餘黃埔花園、新都城、沙田第一城及映灣園各錄1宗買賣；其餘5個屋苑「捧蛋」。至於利嘉閣地產指，過去周末十大屋苑錄6宗買賣，按周少50%；同樣有半數屋苑「食白果」。
翻查資料，政府今年2月底宣布樓市全面撤辣後，十大屋苑於緊隨周末共錄得25宗成交，較對上一個周末6宗相比大增約3倍。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，內地客及投資客反應慢熱，對後市仍持觀望態度，現時樓市由本地買家支持，因此未見即時好轉。
利嘉閣地產總裁廖偉強稱，減息後市場反應無預期中熱烈，市場信心雖有所增加，但大部分買家仍靜觀其變，因此交投量有所下降。他續稱，發展商在減息前後出貨態度進取，定價偏低，令吸引力及購買力流向一手市場，二手相對淡靜；但相信隨著進一步減息，市場信心逐漸恢復，持觀望態度的買家會陸續入市，届時二手市場將價穩量升。
海怡半島兩房12年升值兩成
減息後業主議價空間收窄，海怡半島周末錄3宗買賣，與上周持平，成交單位包括2座中層E室兩房，實用面積526方呎。6月開價700萬元放盤，最後以645萬元沽出，呎價12,262元，屬市價成交。原業主於2012年以535萬元入市，持貨12年轉售帳面賺110萬元或約20%。