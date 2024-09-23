藥力遠遜撤辣 十大屋苑 周末成交不增反挫 減息效應落空

美國聯儲局大手減息半厘，本港銀行亦出乎意料地「跟隊」下調最優惠利率(P)0.25厘，不過二手交投表現卻不似預期。十大屋苑於過去周末成交再跌至單位數水平，甚至與今年2月全面撤辣後樓市即時反彈相比屬天淵之別。代理分析指，由於內地客及投資客反應慢熱，加上發展商低價推盤搶購買力，導致二手淡靜。

據中原地產統計，十大屋苑過去周末錄7宗成交，按周急挫53.3%，為近8周新低，當中海怡半島錄得3宗成交表現最佳，其餘黃埔花園、新都城、沙田第一城及映灣園各錄1宗買賣；其餘5個屋苑「捧蛋」。至於利嘉閣地產指，過去周末十大屋苑錄6宗買賣，按周少50%；同樣有半數屋苑「食白果」。

翻查資料，政府今年2月底宣布樓市全面撤辣後，十大屋苑於緊隨周末共錄得25宗成交，較對上一個周末6宗相比大增約3倍。