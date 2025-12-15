蚊型公屋成交呎價1.1萬！粉嶺華明邨業主持貨1年微賺離場｜二手成交

隨著樓市氣氛回暖，樓價走勢回升，公屋身價亦被搶高。粉嶺華明邨一個實用面積約147方呎開放式單位，最新以168萬元沽出，呎價超過1.1萬元，貴過區內私樓。

利嘉閣地產粉嶺牽晴間分行高級經理羅富欽稱，華明邨信明樓中層27室，實用面積約147方呎，屬開放式間隔，望內園。新買家為區內客，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤，即聯絡代理安排睇樓。客人心儀單位間隔合用，加上價錢合理，於是洽購。業主原以178萬元(已補地價)放售單位，議價後以168萬元(已補地價)成交，呎價約11,429元。