蝕讓之城流血不止！一房揸足10年慘輸190萬甩手 樓價蒸發25%｜二手樓成交

樓價雖見有回升跡象，惟新界傳統豪宅區九肚山有屋苑淪為蝕讓重災區。世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，該行新近促成玖瓏山日瓏閣第2座高層C室成交，單位實用面積約466方呎，屬一房間隔，坐向東南，望園景。
據了解，上址放盤半年，叫價690萬元，最終減價110萬元或約15.9%，以580萬元沽出，呎價約12,446元。原業主於2015年以770萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面虧蝕190萬元，物業期內跌價約24.7%。
兩房銀主盤11年貶值逾一成
中原地產大圍柏傲莊第一分行經理黎宗雄指，玖瓏山傲瓏閣2座中層D室，實用面積約657方呎，兩房間隔，以銀主盤形式放盤，日前以727萬元易手，呎價約11,065元。
據了解，新買家為同區客，見單位價錢合理，間隔合用，即入市單位自住。原業主於2014年以約814萬元購入單位，持貨約11年，是次沽出單位帳面貶值約87萬元或10.7%。
近1年二手成交個案百分百蝕讓
資料顯示，玖瓏山位於九肚山麗坪路33號，2015年入伙，共有10座，提供973個單位。該屋苑過去一年的二手成交全屬蝕讓，蝕幅介乎4%至37%。當中蝕幅最大為天瓏閣2座低層C室，實用面積約1,013方呎，今年8月以998萬元售出，呎價約9,852元，跌穿1萬元關口。