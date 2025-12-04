蝕讓之城流血不止！一房揸足10年慘輸190萬甩手 樓價蒸發25%｜二手樓成交

樓價雖見有回升跡象，惟新界傳統豪宅區九肚山有屋苑淪為蝕讓重災區。世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，該行新近促成玖瓏山日瓏閣第2座高層C室成交，單位實用面積約466方呎，屬一房間隔，坐向東南，望園景。 據了解，上址放盤半年，叫價690萬元，最終減價110萬元或約15.9%，以580萬元沽出，呎價約12,446元。原業主於2015年以770萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面虧蝕190萬元，物業期內跌價約24.7%。

兩房銀主盤 11 年貶值逾一成 中原地產大圍柏傲莊第一分行經理黎宗雄指，玖瓏山傲瓏閣2座中層D室，實用面積約657方呎，兩房間隔，以銀主盤形式放盤，日前以727萬元易手，呎價約11,065元。