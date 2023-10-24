蝕讓停不了！何文田豪宅6年慘輸321萬 屯門上車盤貶值逾兩成呎價失9千

二手市場觀望氣氛濃罩，頻現低價及蝕讓成交，涉及範圍覆蓋豪宅、市區指標屋苑及新界上車盤。當中蝕幅最傷，為向來錄得損手個案的何文田新晉豪宅皓畋。市場消息指，屋苑10座高層F室，實用面積約539方呎，兩房間隔，以約1,060萬元沽出，呎價約19,666元。

據悉，原業主於2017年以約1,381萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面虧損約321萬元，單位期內大幅跌價約23.2%。

翻查資料，皓畋近期不乏大額損手個案，屋苑3座中層F室，實用面積689方呎，三房間隔，上月以1,270萬元售出，呎價約18,433元。據悉，原業主於2018年1月以約1,691萬元購入單位，是次轉手帳面勁蝕421萬元，期間貶值近25%。