蝕讓停不了！何文田豪宅6年慘輸321萬 屯門上車盤貶值逾兩成呎價失9千

二手市場觀望氣氛濃罩，頻現低價及蝕讓成交，涉及範圍覆蓋豪宅、市區指標屋苑及新界上車盤。當中蝕幅最傷，為向來錄得損手個案的何文田新晉豪宅皓畋。市場消息指，屋苑10座高層F室，實用面積約539方呎，兩房間隔，以約1,060萬元沽出，呎價約19,666元。
據悉，原業主於2017年以約1,381萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面虧損約321萬元，單位期內大幅跌價約23.2%。
翻查資料，皓畋近期不乏大額損手個案，屋苑3座中層F室，實用面積689方呎，三房間隔，上月以1,270萬元售出，呎價約18,433元。據悉，原業主於2018年1月以約1,691萬元購入單位，是次轉手帳面勁蝕421萬元，期間貶值近25%。
美孚新邨兩房4年跌價156萬
中原地產西九龍美孚萬事達第二分行分區營業經理馮健平表示，重陽節3天長假期荔枝角美孚新邨共錄得2宗買賣，其中屋苑6期恆柏街9-11號高層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，以570萬元售出，呎價約11,198元。
據悉，原業主於2019年以726萬元買入單位，持貨約4年，是次易手帳面損失156萬元，單位期內貶值約21.5%。
屯門時代廣場勁劈102萬蝕沽
新界上車盤屯門時代廣場有業主狠劈102萬元後，損手近「1球」離場，成交呎價更跌穿9,000元關口，見屋苑超過6年低位。市場消息指，屋苑A座高層8室，實用面積約409方呎，兩房間隔。原開價460萬元，最終以358萬元易手，累減102萬元或約22.2%，呎價僅約8,753元，為2017年初以來新低。
據悉，原業主於2020年以約456萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損約98萬元，單位大幅跌價約21.5%。