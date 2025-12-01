蝕讓未停！北角兩房勁輸718萬「最甘」 日出康城三房套4年冧價17%｜二手樓成交

減息等利好樓市因素出現，帶動二手樓價走勢回升及交投轉旺，惟二手市場仍頻現大額蝕讓成交，業主損失逾百萬元沽貨，且遍及港九新界。當中「最甘」為北角柏蔚山一個兩房單位，以978萬元易手，一手業主持貨約7年，現轉售帳面勁輸718萬元或逾42%離場。
柏蔚山兩房平市價一成易主
中原地產北角城市分行高級資深區域營業董事林龍南表示，市場錄得一宗北角柏蔚山買賣個案，單位為3座低層A室，實用面積約656方呎，兩房間隔，望樓景，最新以978萬元沽出，較市價平約10%，呎價約14,909元。
據了解，原業主於2018年以1,696萬元一手購入單位，持貨約7年，是次沽出帳面虧損718萬元，單位期內貶值約42.3%。
西貢傲瀧三房套劈價「2球」沽
低密度物業亦要「見紅」賣出，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄指，新近錄得西貢清水灣傲瀧第18座中層B室，實用面積約1,162方呎，屬三房一套兩廳連工人房套間隔，望內園景。單位原叫價1,780萬元，終以1,579萬元易手，累減201萬元或約11.3%，呎價約13,589元，屬市價水平。
廖振雄補充，原業主於2018年以2,054萬元購入上址，持貨約7年，現沽售帳面大蝕475萬元，單位期內跌價約23.1%。
西貢綠怡花園三房連車位低市價沽
廖振雄續指，西貢碧翠路綠怡花園16座單位，實用面積約1,096方呎，屬三房一套連工人房，望內園景，最新以1,000萬元連車位成交，呎價約9,124元，低市價約5%。
據了解，原業主於2022年購入上址，當時作價1,180萬元，持貨約3年，現轉售帳面損失180萬元，單位期內蝕約15.3%。
馬鞍山星漣海四房7年帳輸344萬
中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山星漣海本月錄得3宗交投，屋苑最新錄得2B座中層H室成交，單位實用面積約1,286方呎，四房連套房及工人房間隔。原開價約1,638萬元，議價後減價22萬元，以1,616萬元售出，呎價約12,566元。
胡耀祖透露，新買家為用家，見單位環境舒適，價錢合理，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2018年以1,960萬元購入單位，持貨約7年，是次轉售帳面損失344萬元，單位期內貶值約17.6%。
奧運站帝柏海灣三房套4年蝕208萬
利嘉閣地產新西九龍豪宅奧運站匯璽二行聯席董事徐錦榮說，奧運站帝柏海灣2座低層A室，實用面積約743方呎，原則為三房一套連儲物室間隔，向東南，望內園及泳池景。
徐錦榮指，新買家為外區客，早前經利嘉閣真盤源平台尋覓市區優質物業，計劃作長線投資收租之用，經代理介紹上址放盤。客人認為屋苑乃奧運站傳統藍籌屋苑，樓下配備大型商場，且連接港鐵站，配套便利，加上單位附設基本裝修，即決定洽購。上址原開價1,538萬元放售，議價後減價108萬元或約7%，以1,430萬元易手，呎價約19,246元。
據悉，原業主於2021年以約1,638萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損208萬元，單位期內跌價約12.7%。他補充，該屋苑目前約有60個單位放賣，最低入場費由約930萬元起。
日出康城領都三房4年「唔見」186萬
市場消息指，將軍澳日出康城領都2座中層RB室，實用面積約815方呎，屬三房一套間隔，獲區內換樓客以888萬元承接，呎價約10,896元。
據悉，原業主於2021年以約1,074萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面損失約186萬元，單位期內蒸發約17.3%。