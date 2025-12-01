蝕讓未停！北角兩房勁輸718萬「最甘」 日出康城三房套4年冧價17%｜二手樓成交

減息等利好樓市因素出現，帶動二手樓價走勢回升及交投轉旺，惟二手市場仍頻現大額蝕讓成交，業主損失逾百萬元沽貨，且遍及港九新界。當中「最甘」為北角柏蔚山一個兩房單位，以978萬元易手，一手業主持貨約7年，現轉售帳面勁輸718萬元或逾42%離場。

柏蔚山兩房平市價一成易主

中原地產北角城市分行高級資深區域營業董事林龍南表示，市場錄得一宗北角柏蔚山買賣個案，單位為3座低層A室，實用面積約656方呎，兩房間隔，望樓景，最新以978萬元沽出，較市價平約10%，呎價約14,909元。

據了解，原業主於2018年以1,696萬元一手購入單位，持貨約7年，是次沽出帳面虧損718萬元，單位期內貶值約42.3%。

西貢傲瀧三房套劈價「 2 球」沽

低密度物業亦要「見紅」賣出，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄指，新近錄得西貢清水灣傲瀧第18座中層B室，實用面積約1,162方呎，屬三房一套兩廳連工人房套間隔，望內園景。單位原叫價1,780萬元，終以1,579萬元易手，累減201萬元或約11.3%，呎價約13,589元，屬市價水平。

廖振雄補充，原業主於2018年以2,054萬元購入上址，持貨約7年，現沽售帳面大蝕475萬元，單位期內跌價約23.1%。