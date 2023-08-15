蝕讓潮加劇！北角老牌屋苑一周爆2宗 最傷損失逾2球

新盤低價搶攻，二手市場陷於「捱打」處境，業主蝕讓沽貨個案頻現。其中北角老牌屋苑百福花園近期更連環錄得業主損手離場，且蝕讓幅度亦加大。新近一宗二手成交，原業主持貨約4年，帳面虧損194萬元，單位期內大幅貶值近20%；計及使費，恐實蝕約249萬元離場。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述單位為百福花園百勝閣高層H室，實用面積約606方呎，原則屬三房設計，現已改為兩房，望向東北面山景加海景單位，獲買家以796萬元承接，呎價約13,135元。

放盤 3 個月累減 92 萬沽貨

據悉，原業主約於3個月前以888萬元放售單位，最終減價92萬元或約10.4%沽出。蔡嘉駿補充，原業主於2019年4月以990萬元購入單位，持貨4年帳面虧損194萬元，單位期內大幅貶值20%。計及使費，恐實蝕約249萬元離場。