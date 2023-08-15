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地產
2023-08-15 22:10:26

蝕讓潮加劇！北角老牌屋苑一周爆2宗 最傷損失逾2球

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蝕讓潮加劇！北角老牌屋苑一周爆2宗 最傷損失逾2球

蝕讓潮加劇！北角老牌屋苑一周爆2宗 最傷損失逾2球

新盤低價搶攻，二手市場陷於「捱打」處境，業主蝕讓沽貨個案頻現。其中北角老牌屋苑百福花園近期更連環錄得業主損手離場，且蝕讓幅度亦加大。新近一宗二手成交，原業主持貨約4年，帳面虧損194萬元，單位期內大幅貶值近20%；計及使費，恐實蝕約249萬元離場。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述單位為百福花園百勝閣高層H室，實用面積約606方呎，原則屬三房設計，現已改為兩房，望向東北面山景加海景單位，獲買家以796萬元承接，呎價約13,135元。

放盤3個月累減92萬沽貨

據悉，原業主約於3個月前以888萬元放售單位，最終減價92萬元或約10.4%沽出。蔡嘉駿補充，原業主於20194月以990萬元購入單位，持貨4年帳面虧損194萬元，單位期內大幅貶值20%。計及使費，恐實蝕約249萬元離場。

兩房業主一周前實蝕75萬離場

事實上，百福花園於約一周前亦錄得一宗兩房蝕讓個案，單位為安福閣低層D室，實用面積451方呎，外望西北樓景，以553.8萬元沽出，呎價約12,279元。據了解，原業主於201711月以600萬元買入單位，持貨不足6年，現帳面損失46.2萬元，單位期內跌價約8%。計及使費，恐實蝕約75萬元離場。

即睇北角百福花園放盤 (House730)

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