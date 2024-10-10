蝕讓潮持續！白石角半新盤錄連環損手 5年貶值最多30%｜二手市況

半新盤頻錄蝕讓成交，當中大埔白石角海日灣2期近期連環出現業主損手個案，當中貶值幅度最多達30%。

市場消息透露，屋苑12座地下連花園單位，實用面積約435方呎，連433方呎花園，兩房間隔，以570萬元成交，呎價約13,103元。據悉，原業主於2020年以808.4萬元一手買入單位，持貨約4年，現轉手帳面損失約238.4萬元，物業期內跌價約29.5%。

三房套 5 年帳輸 234 萬

中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，海日灣2期9座中層J室，實用面積約1,019方呎，三房連套房及工人套房間隔，望內園景。原叫價約1,250萬元放盤，最終以1,235萬元沽出，累減15萬元或約1.2%，呎價約12,120元。