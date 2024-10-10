熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-10-10 09:00:09

蝕讓潮持續！白石角半新盤錄連環損手 5年貶值最多30%｜二手市況

分享：
蝕讓潮持續！白石角半新盤錄連環損手 5年貶值最多30%｜二手市況

蝕讓潮持續！白石角半新盤錄連環損手 5年貶值最多30%｜二手市況

adblk5

半新盤頻錄蝕讓成交，當中大埔白石角海日灣2期近期連環出現業主損手個案，當中貶值幅度最多達30%

市場消息透露，屋苑12座地下連花園單位，實用面積約435方呎，連433方呎花園，兩房間隔，以570萬元成交，呎價約13,103元。據悉，原業主於2020年以808.4萬元一手買入單位，持貨約4年，現轉手帳面損失約238.4萬元，物業期內跌價約29.5%

三房套5年帳輸234

中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，海日灣29座中層J室，實用面積約1,019方呎，三房連套房及工人套房間隔，望內園景。原叫價約1,250萬元放盤，最終以1,235萬元沽出，累減15萬元或約1.2%，呎價約12,120元。

adblk6

據了解，新買家為外區用家，見屋苑環境舒適，價錢合理，即決定入市單位自用。原業主於2019年以約1,469萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損234萬元，物業期內貶值約15.9%

開放式戶325萬易手

至於同屋苑第7座中層B室，實用面積約243方呎，開放式間隔。原開價350萬元放售，最後減價25萬元或約7.1%，以325萬元易手，呎價約13,374元。

原業主同樣於2019年以406.4萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失81.4萬元，物業期內貶值約20%

即睇大埔白石角海日灣放盤 (House730)

amJetso送香港美酒佳餚巡禮-品味通行證 立即登入會員參加

 
 
 