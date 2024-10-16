蝕讓災區日出康城 兩業主5年前接火棒 最傷帳輸256萬｜二手市況

面對新盤低價搶客，二手市場仍處捱打局面，數年前於樓價高位「接火棒」的業主，目前難免要損手沽貨。將軍澳日出康城淪為其中一個蝕讓重災區，最新有兩個半新盤「見紅」，最傷業主持貨5年帳面要損手約256萬元或兩成離場。
中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，日出康城6期LP6 3座低層B室，實用面積約790方呎，採三房套房間隔。單位坐向正南方，擁優質海景，最新以970萬元易手，呎價約12,278元。
據悉，原業主於2019年以1,226.6萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面虧損256.6萬元，物業期內貶值約20.9%。
GRAND MARINI兩房跌價逾一成
利嘉閣地產將軍澳蔚藍灣畔二行B組高級經理鄭啟聰稱，日出康城9期B GRAND MARINI 2B座中層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔，外望開揚景觀。原叫價720萬元，議價後以690萬元合理價成交，累減30萬元或約4.2%，呎價約13,218元。
鄭啟聰透露，新買家為區內用家，心儀日出康城樓齡較新，早前經利嘉閣真盤源平台尋覓安樂窩作為換樓之用，睇中GRAND MARINI鄰近商場，旺中帶靜，配合跨灣大橋出入相當方便，見上址放盤即聯絡代理安排睇樓。客人視察單位後，有感間隔實用，景觀開揚，故即時還價入市。
據悉，原業主於2019年以約779.9萬元一手購入單位，持貨約5年，現轉售帳面損失89.9萬元，物業期內跌價約11.5%。鄭啟聰補充，該屋苑現有約138個單位放盤，最低入場費由約530萬元起。