蝕讓災區日出康城 兩業主5年前接火棒 最傷帳輸256萬｜二手市況

面對新盤低價搶客，二手市場仍處捱打局面，數年前於樓價高位「接火棒」的業主，目前難免要損手沽貨。將軍澳日出康城淪為其中一個蝕讓重災區，最新有兩個半新盤「見紅」，最傷業主持貨5年帳面要損手約256萬元或兩成離場。 中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，日出康城6期LP6 3座低層B室，實用面積約790方呎，採三房套房間隔。單位坐向正南方，擁優質海景，最新以970萬元易手，呎價約12,278元。 據悉，原業主於2019年以1,226.6萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面虧損256.6萬元，物業期內貶值約20.9%。