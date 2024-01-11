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地產
2024-01-11 04:30:23
日報

血流成河｜大埔中心6年輸「2球」 二手蝕讓擴散 新界淪重災區

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大埔中心

大埔中心單日出現兩宗損手成交，原業主均帳輸百萬元。 (資料圖片)

新界樓價

新界近期矚目二手蝕讓成交

樓價跌勢未止，二手蝕讓情況更現擴散跡象，涵蓋居屋、上車屋苑、藍籌屋苑等，新界更成為重災區。大埔中心單日現兩宗損手成交，有業主持貨6年帳面損手幅度接近「2球」或36%。

中原吳華彩稱，大埔中心5座高層C室兩房，實用面積313方呎，以355萬元獲長線投資者承接，呎價約11,342元。原業主於2018年約550萬元入市，持貨6年轉手帳面虧損約195萬元或35.5%。
另外，同屋苑5座低層C室兩房，實用面積313方呎，市場消息指以378萬元易手，呎價約12,077元。原業主於2020年以490萬元入市，持貨4年轉售帳面貶值112萬元或22.9%。

欣盛苑業主移民損手11%沽三房

世紀21奇豐物業陳偉康說，粉嶺居屋欣盛苑欣彩閣(F座)低層09室三房，實用面積645方呎，獲同區綠表客以390萬元(居二市場價)承接，呎價約6,047元。原業主2020年以440萬元(未補地價)入市，持貨約4年帳面損失50萬元或11.4%。

新都城本月開齋即「見紅」

中原柯勇指，將軍澳本月迄今暫錄40宗二手買賣，與上月同期44宗相若，藍籌屋苑之一新都城錄本月首宗成交，單位為2期10座低層C室兩房，實用面積363方呎，坐向東南方，以498萬元沽出，呎價約13,719元。原業主於2020年以614萬元入市，持貨約4年轉手帳面蝕116萬元或18.9%。

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迎海四房5年蒸發537萬

馬鞍山迎海更爆出大額蝕讓個案，世紀21奇豐物業蔡蓓透露，迎海．駿岸8座中層A室四房，實用面積1,453方呎，坐向西南。原叫價2,500萬元，終累減200萬元，至2,300萬元易手，呎價約15,829元。原業主於2019年以約2,836.8萬元一手購入單位，持貨約5年轉售帳面損失536.8萬元或18.9%。

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