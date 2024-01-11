血流成河｜大埔中心6年輸「2球」 二手蝕讓擴散 新界淪重災區

新界近期矚目二手蝕讓成交

樓價跌勢未止，二手蝕讓情況更現擴散跡象，涵蓋居屋、上車屋苑、藍籌屋苑等，新界更成為重災區。大埔中心單日現兩宗損手成交，有業主持貨6年帳面損手幅度接近「2球」或36%。 中原吳華彩稱，大埔中心5座高層C室兩房，實用面積313方呎，以355萬元獲長線投資者承接，呎價約11,342元。原業主於2018年約550萬元入市，持貨6年轉手帳面虧損約195萬元或35.5%。

另外，同屋苑5座低層C室兩房，實用面積313方呎，市場消息指以378萬元易手，呎價約12,077元。原業主於2020年以490萬元入市，持貨4年轉售帳面貶值112萬元或22.9%。