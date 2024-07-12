表現失色｜柯士甸逆市有得升 98%鐵路盤上半年跌價

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今年首6個月二手鐵路屋苑共錄得2,775宗買賣登記，較去年同期3,122宗少11%，屬2017年同期錄得2,760宗後、約7年最少。不過，在撤辣效應下，上半年鐵路盤成交量較去年下半年升66%。

今年多個鐵路新盤出籠，並分布於港九新界，主導一手樓市，打擊二手鐵路屋苑表現，價量齊跌。據中原地產統計的56個二手鐵路沿線屋苑，上半年成交量屬7年以來同期最少；當中有55個跌價，跌幅達一成更佔59%；整體平均呎價亦失守1.4萬元，見8年新低。

跌幅最大鐵路屋苑是港鐵天后站上蓋栢景臺，上半年平均呎價19,777元，較去年同期24,549元插19.4%，惟成交錄得8宗，按年飆3倍，為升幅最大鐵路屋苑。其次是啟德1號，平均呎價由22,058元跌至17,855元，跌幅19.1%；西灣河鯉景灣及九龍站漾日居跌幅分別17.1%及16.3%。唯一報升鐵路屋苑是港鐵柯士甸站的THE AUSTIN，呎價升4.3%，至26,017元。

太古城六成買賣低於千萬

一直被視為中產聚居地的太古城，樓價愈跌愈平，由中產屋苑「降呢」做上車屋苑。該屋苑上半年700萬元以下買賣登記錄21宗，較去年同期8宗急升1.6倍；而1,000萬元內成交佔比亦由38%升至60.6%，創8年新高。翻查屋苑過去1,000萬元以下成交註冊紀錄，2020年最少，只佔13.1%。

凱旋門980萬成交 區內8年低

曾經是全亞洲最貴分層豪宅的九龍站凱旋門樓價失守千萬元水平，朝日閣中層E室一房，實用面積405方呎，上月登記以980萬元售出，呎價24,198元，成交價料屬2016年以來區內新低。原業主2019年以1,250萬元入市，帳面蝕270萬元。