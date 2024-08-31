裝修爛尾｜裝修中伏由74萬變117萬 坐月苦主晚晚失眠：「抱住BB哭」｜好裝修

裝修爛尾事件

事主陳先生因工作關係認識到裝修公司負責人蔡先生，2022年家裡裝修，於是就找了擅長整窗的他幫忙，價錢合理而且手工不錯，於是上年添置新居都找了他負責整窗，希望順利完工給太太坐月。期後蔡生主動提議承包整間屋裝修，於10月份時報價74萬，並提出先給一半設計費和30%訂金才會開始工程，事主便在1月1日過了30% 即是22萬7千訂金給他。

但工程途中事主想在單位加一些電掣和牆板，於是便通知蔡先生更新報價單，但裝修總數忽然變了117萬。當陳太對比過所有項目後發現，有不少項目都重複了，認為新增電掣和牆板要43萬是相當不合理，於是在爭論下工程便不了了知。陳太最後經朋友介紹找了另一間公司收拾這個爛攤子，再問多次報價就發現對方報價都是大約70多萬，和蔡先生第一次報價差不多。陳太完成坐月後就打算找他出來談，怎料他說死都不會出來，事主之後查冊，並到他商業登記的地址找他，發現原來是間美容院，但職員就很大反應，稱不認識蔡生，又說會找保安上來。期後又聲稱與他沒有關係。

事主其後查冊發現裝修公司在6月10日宣佈倒閉 ，但6月末時還繼續將報價單給事主，就事件裝修佬打給蔡先生了解，他表示事件已進行法律途徑，不方便再溝通。而陳太最後經朋友介紹找了另一間公司收拾這個爛攤子，再問多次報價就發現對方報價都是大約70多萬，和蔡先生第一次報價差不多。今次事件令陳太懷孕都不安樂，晚晚都以淚洗面：「要屈在家裡，其實真的很傷心，抱著寶寶常常哭，很委屈。」