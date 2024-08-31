裝修爛尾｜裝修中伏由74萬變117萬 坐月苦主晚晚失眠：「抱住BB哭」｜好裝修

最近有媒體報導，有夫婦搵裝修公司報價後，價錢改上改，第一次報價同總數差成34萬，負責人後來更加拒絕退還尾數。其中女戶主喺處理裝修爛尾情況更加係身懷六甲，令到佢日日都失眠，以淚洗面。咁到底作為戶主，到底應該喺裝修前點樣避免遇到黑心裝修公司？點樣確保可以順利完工？等裝修佬今日一次過講你聽！
裝修爛尾事件
事主陳先生因工作關係認識到裝修公司負責人蔡先生，2022年家裡裝修，於是就找了擅長整窗的他幫忙，價錢合理而且手工不錯，於是上年添置新居都找了他負責整窗，希望順利完工給太太坐月。期後蔡生主動提議承包整間屋裝修，於10月份時報價74萬，並提出先給一半設計費和30%訂金才會開始工程，事主便在1月1日過了30% 即是22萬7千訂金給他。
但工程途中事主想在單位加一些電掣和牆板，於是便通知蔡先生更新報價單，但裝修總數忽然變了117萬。當陳太對比過所有項目後發現，有不少項目都重複了，認為新增電掣和牆板要43萬是相當不合理，於是在爭論下工程便不了了知。陳太最後經朋友介紹找了另一間公司收拾這個爛攤子，再問多次報價就發現對方報價都是大約70多萬，和蔡先生第一次報價差不多。陳太完成坐月後就打算找他出來談，怎料他說死都不會出來，事主之後查冊，並到他商業登記的地址找他，發現原來是間美容院，但職員就很大反應，稱不認識蔡生，又說會找保安上來。期後又聲稱與他沒有關係。
事主其後查冊發現裝修公司在6月10日宣佈倒閉 ，但6月末時還繼續將報價單給事主，就事件裝修佬打給蔡先生了解，他表示事件已進行法律途徑，不方便再溝通。而陳太最後經朋友介紹找了另一間公司收拾這個爛攤子，再問多次報價就發現對方報價都是大約70多萬，和蔡先生第一次報價差不多。今次事件令陳太懷孕都不安樂，晚晚都以淚洗面：「要屈在家裡，其實真的很傷心，抱著寶寶常常哭，很委屈。」
裝修黑店特徵及避免方法
1. 報價不透明和不誠實
裝修公司一開始報價5萬8，後來卻無故將打拆費增加至14萬，差額高達8萬2。第一次報價與最終總價相差34萬，差額巨大，而且報價項目有重複，顯示報價過程不透明、不誠實。
避免方法
裝修佬的報價單除了提供有效平衡雙方權利、齊全又易明的條款和保障外，更免費提供統一格式的「三合一報價單」，幫助戶主「蘋果對蘋果」，輕鬆比較不同裝修/設計公司之間每項工程的報價差異。
除了條款內容的完整性和清晰性，標準格式且透明化的報價單都可以方便戶主全面比較不同公司的報價細節，令所有報價細項都變得一目了然。
2. 不斷更改報價項目價錢
在事主提出新的裝修要求後，裝修公司發出新的報價單後，事主發現裝修公司不斷更改價錢，如第一次報價就稱保護物料連工包料及清泥頭收$5000，第二次竟然加價去到8000，2號房明明是一個衣櫃，新的報價單又突然變成兩個，顯示報價過程缺乏公信力。
避免方法
裝修佬的工程評價系統涵蓋旗下所有裝修/設計公司的工程表現數據，讓所有戶主可以查閱公司過往資料，從而大幅提升可靠性。
包括但不限於以下幾點：
- 客戶滿意度
- 附加費標準
- 收貨標準
- 準時度
- 回覆速度
- 施工手尾
- 保養期
- 持續累積數據
- 案例往績
3. 逃避責任和拒絕溝通
當陳太到旗下登記地址了解事件，但負責人拒絕溝通之餘，登記地址亦是一間美容院。後來，陳太經查冊後發現美容院公司成員報住地址和裝修公司蔡先生報的都是一樣，是一個屋邨單位來的，事主上去上述地址，應門的自稱是蔡生外父，最後事件不了了之。
避免方法
在裝修過程中，難免會出現一些分歧或爭議。為了預先應對此類情況，裝修佬特意制定了詳盡的爭議解決機制。此機制不僅明確了雙方的權利義務，更建立了高效的溝通和裁決程序。除此之外，裝修佬在報價階段還會為雙方訂立文明高效的爭議機制協議。一旦發生爭議，雙方必須遵守協議條款，不但大大減少了不必要的金錢和時間消耗，同時也保障了戶主和裝修/設計公司的權益。