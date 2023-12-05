西九TOWNPLACE WEST KOWLOON佔地5.3萬呎會所首曝光 料明年2月開幕｜多圖

新鴻基地產(016)住宅租賃品牌「TOWNPLACE本舍」全新旗艦項目、位於西九荔盈街10號的「TOWNPLACE WEST KOWLOON」提供843伙，戶型涵蓋開放式至三房單位，建築面積介乎243至860方呎。TOWNPLACE副總經理李雪麗表示，項目早前推出285伙，現已悉數租出，將於明年2月正式開幕，屆時推出全數單位。目前入場月租約1.8萬元，配套會所「TP SOCIAL CLUB」即日起正式啟用。

「TP SOCIAL CLUB」設有多個戶外開放區域，包括寵物空間、空中庭園、健身公園和露營區，位於23樓的FURRY LANE寵物空間、SHOWSPACE空中庭園和FIT PARK健身公園是綠油油的室外空間，提供盎然的綠色健身環境與寵物友好設施。

「TOWNPLACE WEST KOWLOON」酒店部分已於11月開幕，項目會所「TP SOCIAL CLUB」今日(5日)率先開放予傳媒參觀，佔地面積5.3萬方呎，涵蓋四層室內外空間、天台和海濱長廊碼頭，並配備完善服務設施、專業級器材的七大功能區域，包括無邊際泳池、重量訓練室、輕量訓練室、共享工作間、共享廚房、聚會空間、寵物空間及露營區等。

「TP SOCIAL CLUB」25樓主要為共享工作間、聚會空間及共享廚房，一站式滿足年輕才俊的工作、社交和娛樂需求。THINK TANK共享工作間設有開放式工作環境和辦公設備，兼備創意工作室、新媒體等專業技術工具，滿足多樣化辦公需求。同層的FLAVOUR LOUNGE共享廚房，多功能烹飪設備與休閒精緻的活動空間，滿足高規格廚藝盛宴和聚會小酌的休閒娛樂需求。同層的HIGH BAR聚會空間更是將娛樂社交需求匯聚一堂，專屬空間內設有自助式啤酒機，不僅能在室內卡座與好友相聚暢飲，亦可到室外聚會平台小酌。

此外，於26樓特設兩大健身區域，整層佔地1萬方呎，細分為BEAST STUDIO重量訓練室與MINDFUL輕量訓練室；同層設有無邊際泳池，備有按摩浴缸和冷水浴。ROOF露營區則是對野餐愛好者的回應，年輕才俊隨時與友共聚帳篷下賞月觀星。另外，項目地面層連接海港長廊碼頭，住戶可以步道漫步閒談。