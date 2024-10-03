西半山新盤連爆大額蝕讓！3年前FULL PAY買開放式戶 今轉手貶值三分之一

市場消息指，THE RICHMOND低層C室，實用面積約206方呎，開放式間隔，議價後以428萬元易手，呎價約22,047元。

本港落實減息，加上中央一系列救市「組合拳」刺激港股連日大升，由減息迄今計急飆近25%或4,471點。然而，二手表現仍然慢熱，部分業主更決定止蝕離場，其中西半山新盤「THE RICHMOND」短短一周內連爆2宗大額蝕讓個案。

低層開放式戶 4 年慘輸逾四成

該盤較早時亦錄得一宗蝕讓個案，市場消息指，低層B室，實用面積約219方呎，開放式間隔，最新以418萬元沽出，呎價約19,087元，造價及呎價均創屋苑新低。

據悉，原業主於2020年以約705萬元一手購入單位，當時成交呎價達32,192元，持貨約4年，現轉售帳面損失287萬元，物業期內大幅蒸發40.8%。

資料顯示，THE RICHMOND位於西半山羅便臣道62C號，2021年入伙，樓齡約3年，提供90個單位。屋苑對上一宗二手成交追溯到去年3月，一個低層A室，實用面積約304方呎，以1,000萬元售出，呎價約32,895元。