位屬西半山的上環單幢物業豪景臺，最新錄罕有高租賃回報成交。中原地產西半山寶珊道分行高級資深分區營業經理梁志昌表示，近期租賃市場持續活躍，分行新近促成豪景臺租務，單位為頂層連天台特色戶，實用面積392方呎，採一房間隔，另附連353方呎望海景天台。單位最新以27,000元租出，平均實用呎租68.9元。據了解，新租客為同區客人，睇中單位為罕有連天台租盤，加上位處半山地段，故承租自用。據了解，單位業主早於1992年以120萬元購入上述物業，長情持貨約32年，現可享租金回報高達27厘，回報豐厚。
即睇西半山豪景臺租盤(HOUSE730)
西半山豪景臺頂層連天台 2.7萬租出 長情業主回報高達27厘｜二手樓租賃
位屬西半山的上環單幢物業豪景臺，最新錄罕有高租賃回報成交。中原地產西半山寶珊道分行高級資深分區營業經理梁志昌表示，近期租賃市場持續活躍，分行新近促成豪景臺租務，單位為頂層連天台特色戶，實用面積392方呎，採一房間隔，另附連353方呎望海景天台。單位最新以27,000元租出，平均實用呎租68.9元。據了解，新租客為同區客人，睇中單位為罕有連天台租盤，加上位處半山地段，故承租自用。據了解，單位業主早於1992年以120萬元購入上述物業，長情持貨約32年，現可享租金回報高達27厘，回報豐厚。