西半山yoo 18 BONHAM開放全新示範單位 戶戶擁有兩部私人電梯

中原地產榮獲Queen Cheers Development Ltd及Winston Development Ltd委託，獨家代理招標出售位於西半山般咸道18號的住宅項目yoo 18 BONHAM全幢。項目受市場歡迎，迄今已售出75%單位，最新開放3個全新示範單位予公眾預約參觀。 三層天際屋為交樓標準單位，實用面積達3,721方呎，為六房四套間隔，附有1,126方呎特大及一望無際海景平台，單位配備桑拿房、按摩池、植物牆及地面花圃等。

12樓與15樓複式單位及16樓與17樓複式單位均為經改動裝潢單位，實用面積達2,499方呎，設有4個睡房，配備特大客廳和飯廳，特設別墅式家庭玩樂區，富現代感的家具及擺設予人舒適的感覺。單位廚房及浴室均享有頂級配置，廚房特設島型用餐區，加上特大落地玻璃窗，將盛宴與美景融合。 ↓↓12樓與15樓複式單位↓↓

「 YOO 1001 夜付款計劃」優惠 發展商推出「YOO 1001夜付款計劃」，買家於投標時須繳付樓價5%之金額作為臨時訂金，買家於簽署正式買賣合約時須繳付樓價5%之金額作為加付訂金，而樓價90%可於正式買賣合約簽署後1,001夜(即1,002日) 之內繳付。 另外，買家亦可享先住後付優惠，即買家於支付成交金額10%，以及5%的佔用費後，可在正式買賣合約簽署後90天內入住單位。除此之外，選擇優惠計劃的買家，若於正式買賣合約簽署後的180日至720日內提早付清成交金額，則可獲2%至5%的現金回贈。 ↓↓16樓與17樓複式單位↓↓

yoo 18 BONHAM為毗鄰香港核心中環罕有的低密度豪宅項目，僅提供3個全層單位、8個複式單位及1個三層天際屋，實用面積介乎約1,228至3,721方呎。每個單位均擁有兩部私人電梯（主電梯及服務電梯）。全層單位每戶享有兩個私人電梯大堂。複式單位的兩層及天際屋中的下面兩層，更各自享有每層兩個私人電梯大堂，確保住戶擁有高度私隱，營造出戶戶猶如私人獨立居庭的氣派。高層單位盡覽遼闊維多利亞港壯麗景觀，因附近無高樓遮擋，海景無敵。 ↓↓天際屋單位↓↓