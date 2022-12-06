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地產
2022-12-06 18:03:51

西半山yoo 18 BONHAM開放全新示範單位 戶戶擁有兩部私人電梯

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西半山yoo 18 BONHAM開放全新示範單位 戶戶擁有兩部私人電梯

西半山yoo 18 BONHAM開放全新示範單位 戶戶擁有兩部私人電梯

中原地產榮獲Queen Cheers Development LtdWinston Development Ltd委託，獨家代理招標出售位於西半山般咸道18號的住宅項目yoo 18 BONHAM全幢。項目受市場歡迎，迄今已售出75%單位，最新開放3個全新示範單位予公眾預約參觀。

三層天際屋為交樓標準單位，實用面積達3,721方呎，為六房四套間隔，附有1,126方呎特大及一望無際海景平台，單位配備桑拿房、按摩池、植物牆及地面花圃等。

 

12樓與15樓複式單位及16樓與17樓複式單位均為經改動裝潢單位，實用面積達2,499方呎，設有4個睡房，配備特大客廳和飯廳，特設別墅式家庭玩樂區，富現代感的家具及擺設予人舒適的感覺。單位廚房及浴室均享有頂級配置，廚房特設島型用餐區，加上特大落地玻璃窗，將盛宴與美景融合。

↓↓12樓與15樓複式單位↓↓

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YOO 1001夜付款計劃」優惠

發展商推出「YOO 1001夜付款計劃」，買家於投標時須繳付樓價5%之金額作為臨時訂金，買家於簽署正式買賣合約時須繳付樓價5%之金額作為加付訂金，而樓價90%可於正式買賣合約簽署後1,001(1,002) 之內繳付。

另外，買家亦可享先住後付優惠，即買家於支付成交金額10%，以及5%的佔用費後，可在正式買賣合約簽署後90天內入住單位。除此之外，選擇優惠計劃的買家，若於正式買賣合約簽署後的180日至720日內提早付清成交金額，則可獲2%5%的現金回贈。

↓↓16樓與17樓複式單位↓↓

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yoo 18 BONHAM為毗鄰香港核心中環罕有的低密度豪宅項目，僅提供3個全層單位、8個複式單位及1個三層天際屋，實用面積介乎約1,2283,721方呎。每個單位均擁有兩部私人電梯（主電梯及服務電梯）。全層單位每戶享有兩個私人電梯大堂。複式單位的兩層及天際屋中的下面兩層，更各自享有每層兩個私人電梯大堂，確保住戶擁有高度私隱，營造出戶戶猶如私人獨立居庭的氣派。高層單位盡覽遼闊維多利亞港壯麗景觀，因附近無高樓遮擋，海景無敵。

↓↓天際屋單位↓↓

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極高級的建材及施工為yoo18 BONHAM的一大特色，外牆使用德國品牌 terra cotta空心磚，冬暖夏涼。除提升環保功效外，昂貴罕用的空心磚大廈外牆，突顯大廈的獨特珍貴。室內牆身裝飾，大多採用義大利進口雲石，覆蓋電梯大堂、廚房、洗手間等，且層層都精心挑選不同色彩，諦造各有特色氣氛。

發展商為營造大廈與鄰近海景大自然線條聯繫的場景，邀請義大利米蘭名雕刻師 Nicolas Bertoux製作三件巨型雕刻，不惜耗資耗時自米蘭運來香港，裝置於大廈地下大廳的Migration，卑利士道3樓入口處花圃中的Crocus6樓游泳池旁的Waterfold。除增添藝術氣氛外，使居住者心曠神怡，每日享受高尚品味。

yoo 18 BONHAM住客會所雲集戶外游泳池、健身室、兒童遊樂場及多功能活動室， 一應俱全，讓住戶兼享豪華貴氣和悠閒愜意。

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