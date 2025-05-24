西南倫敦新盤The Lanes第1期開售 入場價42.5萬英鎊(多圖)｜海外樓盤

英國發展商Barratt London推出位於倫敦旺茲沃思(Wandsworth)區SW17的全新項目「The Lanes」，提供一房、兩房、三房公寓和三房聯排別墅，並委任仲量聯行為牽頭地產代理。該項目位於倫敦最大的新建公園Springfield Park旁，由4幢4層高住宅大廈組成，圍繞著景觀庭院而建。

「The Lanes」第1期The Glade現已開售，入場價為425,000英鎊(約442萬港元)，將於2027年春季落成。對於需要往來倫敦市中心工作的居民來說，項目步行可及三個車站：Tooting Broadway站、Wandsworth Common站和Earlsfield鐵路站，全部車站都能快速連接到Zone 1，交通極為便捷。