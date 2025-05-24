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地產
2025-05-24 18:00:00

西南倫敦新盤The Lanes第1期開售 入場價42.5萬英鎊(多圖)｜海外樓盤

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西南倫敦新盤The Lanes第1期開售 入場價42.5萬英鎊(多圖)｜海外樓盤

西南倫敦新盤The Lanes第1期開售 入場價42.5萬英鎊(多圖)｜海外樓盤

英國發展商Barratt London推出位於倫敦旺茲沃思(Wandsworth)SW17的全新項目「The Lanes」，提供一房、兩房、三房公寓和三房聯排別墅，並委任仲量聯行為牽頭地產代理。該項目位於倫敦最大的新建公園Springfield Park旁，由44層高住宅大廈組成，圍繞著景觀庭院而建。

The Lanes」第1The Glade現已開售，入場價為425,000英鎊(442萬港元)，將於2027年春季落成。對於需要往來倫敦市中心工作的居民來說，項目步行可及三個車站：Tooting Broadway站、Wandsworth Common站和Earlsfield鐵路站，全部車站都能快速連接到Zone 1，交通極為便捷。

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每個單位均配備現代化廚房和家電，寬敞的雙人臥室有大窗戶設計，讓充足的自然光線進入，客廳通往陽台或露台，生活空間寬敞。第1期住宅單位更將享有地暖。「The Lanes」亦鄰近Springfield Village的各項設施，包括Sainsbury's Local超市、The Wellspring餐廳、咖啡店和Energie Fitness Tooting健身中心，生活便利。

⇊The Glade(Block A) Plot 18相片⇊

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仲量聯行國際住宅部副董事徐穎璇表示，「The Lanes」為混合生活方式提供新選擇，項目周圍環繞著大量綠地和休憩空間，可以與大自然親近。未來的住客亦將有眾多選擇，無論是在圖丁市場享用街頭美食，在厄爾斯菲爾德沿河漫步，還是在旺茲沃思的時尚咖啡館享用咖啡廳，均近在咫尺。

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她稱，隨著交通網絡持續增強和區內重建持續，西南倫敦的房屋需求繼續上升，預計這些住宅將吸引上車客及家庭客的廣泛關注。

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