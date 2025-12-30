西沙SIERRA SEA 1B期連錄3宗短炒獲利 三房業主笑賺近「1球」｜入伙盤成交

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第1B期陸續入伙，並已錄得二手成交個案。市場消息指，該盤於聖誕假期間連錄得3宗短炒獲利買賣，當中一個高層三房單位，原業主於今年5月一手購入，持貨約7個月帳面速賺約91.9萬元或14.7%。 據報，SIERRA SEA第1B期3座高層A室，實用面積約523方呎，三房間隔，以716萬元易手，呎價約13,690元。原業主於今年5月以624.07萬元一手購入單位，持貨約7個月，現轉售帳面速賺91.93萬元，單位期內升值約14.7%。

至於第1座低層F室，實用面積約444方呎，兩房間隔，新近以568萬元售出，呎價約12,793元。原業主同樣於今年5月以488.13萬元一手購入單位，持貨約7個月，現轉售帳面獲利79.87萬元，單位期內升值約16.4%。

另外，屋苑3座低層J室，實用面積約302方呎，一房間隔，最新以400萬元沽出，呎價約13,245元。原業主亦於今年5月以約354.36萬元購入單位，持貨約7個月，現轉售帳面賺45.64萬元，單位期內升值約12.9%。 「SIERRA SEA」位處海映路8號，為新地歷來最大型私人住宅項目發展板圖之頭炮，第1B期由4座大樓組成，提供794個單位，大部分單位坐擁海景或翠綠山巒景致，部分單位更享「西沙 GO PARK」景觀，西沙灣發展項目設有商場「GO PARK 2」與「西沙灣交通交匯處」，滿足住戶需求。