西灣河新盤｜THE HOLBORN加推 周六開售20伙 折實最平576萬

一手市場氣氛回暖，發展商加快推貨應市。恒基地產(012)西灣河現樓新盤「THE HOLBORN」今日(21日)加推全新6號價單，涉及42伙，當中包括1伙兩房及41伙一房，實用面積介乎253至413方呎。

單位價單定價由733.6萬至1,499.7萬元，呎價介乎28,856元至36,312元。扣除最高21%折扣優惠後，單位折實售價由579.54萬至1,184.76萬元，折實呎價介乎22,796元至28,687元。

項目同日上載最新銷售安排，於周六(26日)發售20伙，當中包括1伙兩房及19伙一房，實用面積介乎255至413方呎。價單定價由758.6萬至1,499.7萬元，呎價介乎29,749元至36,312元。扣除最高21%折扣優惠後，單位折實售價由576.53萬至1,184.76萬元，折實呎價介乎22,609元至28,687元。

最低售價單位為A座3樓A6室，實用面積255方呎，一房間隔，折實售價576.53萬元，呎價22,609元。