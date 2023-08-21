西灣河新盤｜THE HOLBORN加推 周六開售20伙 折實最平576萬

一手市場氣氛回暖，發展商加快推貨應市。恒基地產(012)西灣河現樓新盤「THE HOLBORN」今日(21日)加推全新6號價單，涉及42伙，當中包括1伙兩房及41伙一房，實用面積介乎253至413方呎。
單位價單定價由733.6萬至1,499.7萬元，呎價介乎28,856元至36,312元。扣除最高21%折扣優惠後，單位折實售價由579.54萬至1,184.76萬元，折實呎價介乎22,796元至28,687元。
項目同日上載最新銷售安排，於周六(26日)發售20伙，當中包括1伙兩房及19伙一房，實用面積介乎255至413方呎。價單定價由758.6萬至1,499.7萬元，呎價介乎29,749元至36,312元。扣除最高21%折扣優惠後，單位折實售價由576.53萬至1,184.76萬元，折實呎價介乎22,609元至28,687元。
最低售價單位為A座3樓A6室，實用面積255方呎，一房間隔，折實售價576.53萬元，呎價22,609元。
7月中迄今累售56伙 吸金逾3.7億
「THE HOLBORN」自現樓推出以來，深受市場歡迎，7月中迄今累售56伙，佔港島區一手樓盤銷售量逾八成(由7月16日迄今計算)，套現逾3.7億元。買家當中約半數來自港島區，九龍及新界區佔比相約。全盤迄今累沽192伙，佔可售單位206伙逾93%，套現逾14.2億元。
THE HOLBORN提供420伙，間隔涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎220至237方呎，佔約34%；一房標準單位實用面積由253至314方呎，佔約57%；兩房標準單位實用面積為452方呎，佔約6%。當中3樓及32樓設有特色單位，佔約3%，附設平台及/或天台。