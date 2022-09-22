西灣河新盤｜THE HOLBORN加推47伙 折實價539萬起 推首年免息免供樓按

恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN今日(22日)加推第4號價單，涉47伙，提供最高6%折扣優惠後，折實售價約539.5萬元起。因應市場息口變動，發展商是次特別為買家提供全新「至尊36按揭『供款假期』按揭計劃」，買家首年可享「供款假期」，即免息免供，其後第2及第3年利率封頂為3厘，第4及第5年為P減1厘，其後為P加1厘。(P為滙豐銀行之港元最優惠利率)

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，新加推的47伙，包括13伙開放式、27伙一房，以及7伙兩房，實用面積介乎221至452方呎。單位折實售價由約539.5萬至1,377.1萬元，折實呎價介乎23,356元至30,654元。最低售價為B座6樓B9單位，實用面積221方呎，開放式間隔，折實售價約539.5萬元，折實呎價24,410元。

下周一發售 22 伙

發展商同時上載最新銷售安排，推出22伙於下周一(26日)發售，當中包括4伙開放式、14伙一房，以及4伙兩房，實用面積介乎221至452方呎。單位折實售價由約539.5萬至1,377.1萬元，折實呎價介乎23,356元至30,654元。

韓家輝補充，THE HOLBORN至今累售107伙，套現約8.01億元。