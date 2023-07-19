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2023-07-19 20:04:34

西灣河新盤｜THE HOLBORN增優惠 一房最高享24% 周日賣20伙最平573萬

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西灣河新盤｜THE HOLBORN增優惠 一房最高享24% 周日賣20伙最平573萬

韓家輝(右)表示，「THE HOLBORN」數天內速售21伙，套現約1.5億元。

發展商積極出招銷售旗下新盤單位，恒基地產(012)西灣河「THE HOLBORN」已屆現樓，今日(19)更新價單，當中一房最高折扣率增至24%，兩房折扣率最新為19%均較該盤於20219月首張價單所提供的6%折扣率大幅提高；而買家若提前成交，可享介乎4%6%的樓價現金回贈。

該盤同時上載最新銷售安排，敲定周日(23)以價單形式推售20伙。恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，是次發售單位實用面積介乎255452方呎，包括3伙兩房及17伙一房單位。價單定價由754.9萬至1,568.9萬元，呎價介乎29,604元至34,710元。至於單位折實售價則由573.72萬至1,239.43萬元，折實呎價介乎22,499元至27,421元。入場單位為B3B6室，實用面積255方呎，一房間隔，折實售價573.72萬元，呎價22,499元。

韓家輝指，「THE HOLBORN」數天內速售21伙，套現約1.5億元。項目迄今累沽158伙，套現約12.1億元。

THE HOLBORN提供420伙，間隔涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎220至237方呎，佔約34%；一房標準單位實用面積由253至314方呎，佔約57%；兩房標準單位實用面積為452方呎，佔約6%。當中3樓及32樓設有特色單位，佔約3%，附設平台及/或天台。

即睇西灣河THE HOLBORN最新資訊 (House730)

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