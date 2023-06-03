西灣河新盤｜THE HOLBORN現樓單位有得睇 會所連英式園林約1.2萬方呎(多圖)

恒基地產(012)西灣河新盤THE HOLBORN已屆現樓，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目已進入交樓程序，預計最快月內以現樓推售。發展商早前開放項目會所及2個現樓示範單位予傳媒參觀。 韓家輝指，項目住客會所「CLUB HOLBORN」連英式園林佔地約12,000方呎，由英國著名室內設計團隊Conran and Partners及園林設計師ALN聯手打造，提供16項設施， 恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，住戶可在Fireplace或在「British Steps」的長階雅座享受休閒時光；健身室設備一應俱全，引入歐洲先進器材，包括意大利REAX COMPACT、REAX RUN及德國ICAROS Cloud，讓住戶透過全身認知和反應訓練，提高協調性和平衡性，寓訓練於娛樂。至於天台可讓飽覽維港美景，設有休閒設施，住戶可舉辦Day Glamping或露天電影會。

A 座 31 樓 A1 室兩房無改動示位 發展商向傳媒開放的現樓示範單位，其中1伙為A座31樓A1室，實用面積452方呎，兩房連儲物室間隔。客飯廳以長形布局，間隔方正實用，兩旁外接露台及工作平台，可增強對流通風效果，亦提高採光度。層與層之間高度約3.5米，空間感十足。玄關位置亦設有儲物室、儲物櫃及天花櫃，大大提升收納空間。兩間睡房間隔同樣方正，其中主人房更設L形玻璃窗。睡房更採用由意大利高級品牌BARAUSSE，與恒地共同研發的房門及門框，三邊裝配特幼鋁質邊框，配合磁力門鎖及防撞膠條設計，大大減低開關門的聲響。加上下降式門阻設計，能達致隔音防塵效果。 廚房採用開放式設計，單位配備德國高級電器品牌Miele的蒸爐及抽油煙機，意大利品牌Mia Cucina嵌入式煤氣煮食爐，亦配有德國西門子雪櫃及洗衣乾衣機，時尚實用。浴室精選意大利獲奬品牌，GESSI及the.artceram的衛浴設施及配件，同時裝設PANASONIC浴室寶及伸縮晾衣架。設計簡約的鏡櫃更備有USB插槽，生活盡享貼心舒適。