西灣河新盤｜THE HOLBORN現樓後首加推 周日開賣28伙 折實580萬入場

樓市焦點落在一手，現樓新盤亦積極推貨應市。恒基地產(012)西灣河新盤THE HOLBORN已屆現樓，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤今日(12日)推出自現樓後首張價單，涉及50伙，包括10伙兩房及40伙一房單位，實用面積介乎253至452方呎。價單售價由734.6萬至1,822.7萬元，呎價介乎28,695元至40,325元。單位折實售價由580.33萬至1,439.93萬元，折實呎價介乎22,669元至31,857元。

發展商同時上載最新銷售安排，將於周日(16日)發售28伙，包括5伙兩房及23伙一房，實用面積介乎256至452方呎。價單售價由734.6萬至1,822.7萬元，呎價介乎28,695元至40,325元。單位折實售價由580.33萬至1,439.93萬元，折實呎價介乎22,669元至31,857元。入場單位為B座5樓B2室，實用面積256方呎，一房間隔，折實售價580.33萬元，呎價22,669元。

韓家輝指，該盤迄今累售137伙，佔可售單位142伙逾96%，套現逾10.6億元。