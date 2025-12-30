熱門搜尋:
地產
2025-12-30 10:30:00

西營盤單幢樓連錄交投 三房套放盤不足一個月1980萬易主｜二手樓成交

星鑽屬單幢式住宅，提供255個單位。(中原地產圖片)

西營盤單幢式物業備受追捧，中原地產西半山蔚然分行副區域營業董事簡英譓表示，分行最新促成一宗星鑽買賣，單位為高層C室，實用面積約844方呎，三房一套間隔，坐向北，享海景，放盤不足一個月獲用家以1,980萬元承接，呎價約23,460元。

據了解，原業主於2015年以1,698萬元購入單位，持貨約10年，是次轉售帳面獲利282萬元，單位期內升值約16.6%資料顯示，星鑽位於西營盤第三街88號，2016年入伙，屬單幢式住宅，提供255個單位。

投資客393萬入市同區興泰大廈海景一房

中原地產西南區堅尼地城分行高級資深區域營業經理沈興和指，分行最新促成興泰大廈高層B室成交，單位實用面積約310方呎，一房間隔，享開揚海景，放盤一段時間，最終以393萬元易手，呎價約12,677元。

沈興和透露，新買家為本地投資客，看好後市，見單位鄰近港鐵，且擁海景，租賃有保證，加上樓價低於400萬元，印花稅僅需100元，因此買入作收租用。

據了解，原業主於2009年以182萬元購入單位，持貨約16年，是次轉售帳面賺211萬元，單位期內升值逾1倍。資料顯示，興泰大廈位於西營盤干諾道西139-140號，1987年入伙，屬單幢式住宅，提供36個單位。

