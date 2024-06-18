西營盤尚逸設161伙 面積177呎起 平台要經電梯大堂先用到？｜新盤樓書

港島單幢新盤起動，大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」已公布售樓說明書，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177至666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%。

尚逸位於德輔道西328號，樓高30層，住宅樓層5樓至23樓，共25層，每層設4至7伙，提供2部升降機。標準單位實用面積介乎213至492方呎；當中一房佔87伙最多，實用面積由268至344方呎；開放式單位提供38伙，實用面積介乎213至215方呎；兩房一套房設19伙，實用面積389方呎；三房一套房涉8伙，實用面積由474至492方呎。