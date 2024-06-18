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地產
2024-06-18 19:15:08

西營盤尚逸設161伙 面積177呎起 平台要經電梯大堂先用到？｜新盤樓書

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西營盤尚逸設161伙 面積177呎起 平台要經電梯大堂先用到？｜新盤樓書

西營盤尚逸設161伙 面積177呎起 平台要經電梯大堂先用到？｜新盤樓書

港島單幢新盤起動，大鴻輝興業旗下西營盤「尚逸」已公布售樓說明書，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%

尚逸位於德輔道西328號，樓高30層，住宅樓層5樓至23樓，共25層，每層設47伙，提供2部升降機。標準單位實用面積介乎213492方呎；當中一房佔87伙最多，實用面積由268344方呎；開放式單位提供38伙，實用面積介乎213215方呎；兩房一套房設19伙，實用面積389方呎；三房一套房涉8伙，實用面積由474492方呎。

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頂層特色戶備室內樓梯直上天台

此外，項目提供9伙特色單位，涵蓋5伙連平台及4伙頂層連天台單位，實用面積介乎177666方呎。全盤面積最細單位為5C室，實用面積177方呎，開放式間隔，連39方呎平台。

值得一提，5A室連平台單位，兩房間隔，實用面積351方呎，連415方呎平台，但採雙平台設計，其中有57方呎平台直接連接單位，其餘約361方呎則設於同層另一邊，即是住戶使用時要經過電梯大堂。

至於全盤面積最大單位為33B室，實用面積666方呎，三房一套房間隔，設有560方呎天台，備有室內樓梯直上天台，保障私隱度。

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特設全層寵物遊樂園

「尚逸」自設私人會所，連公共花園等戶外空間，總面積接近4,600方呎，當中特設全層寵物遊樂園。項目不設車位，預計關鍵日期為20251231日。

該盤展銷廳及示範單位設於香港英皇道10015樓，提供一房及兩房示範單位，開放時間為早上11時至晚上8時。

即睇西營盤尚逸最新資訊 (House730)

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