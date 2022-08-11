西營盤新盤｜15 WESTERN STREET累售84伙 新推開放式及一房全新現樓示位

一手市況暢旺，發展商為旗下新盤作出最新銷售部署。由萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET，截止至昨日(10日)累售84伙，成交平均呎價近3.1萬元，套現約8.5億元。

萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞表示，項目近日選用25A及25C作為兩個全新現樓示範單位，以簡約北歐風格為基調，配備時尚現代風格傢具，打造雅緻舒適的生活空間。示範單位的家具選材重視呈現其乾淨俐落的線條美感，配以富時尚大方的和諧色調，貫徹項目的大都會設計風尚，進一步展現單位空間的實用性。

25 樓 A 室 ( 一房間隔 )

25樓A室實用面積307方呎，樓層與樓層之間的高度為3.15米。項目所有一房單位的大門玄關位置均設有鞋櫃、多功能特色牆及全身鏡，並配有小掛勾及傘架，增添實用性。客飯廳格局方正，連接22方呎、全落地玻璃窗露台。單位的廳房均可飽覽維港海景，可遠眺昂船洲大橋一帶景觀。此外，開放式廚房配備曲尺型廚櫃；睡房與浴室則以趟門分隔，節省空間，淋浴間連接16方呎工作平台，增加空氣流通。