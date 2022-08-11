西營盤新盤｜15 WESTERN STREET累售84伙 新推開放式及一房全新現樓示位

一手市況暢旺，發展商為旗下新盤作出最新銷售部署。由萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET，截止至昨日(10日)累售84伙，成交平均呎價近3.1萬元，套現約8.5億元。
萬科香港市場營銷及客戶關係部副總裁劉淑貞表示，項目近日選用25A及25C作為兩個全新現樓示範單位，以簡約北歐風格為基調，配備時尚現代風格傢具，打造雅緻舒適的生活空間。示範單位的家具選材重視呈現其乾淨俐落的線條美感，配以富時尚大方的和諧色調，貫徹項目的大都會設計風尚，進一步展現單位空間的實用性。
25樓A室(一房間隔)
25樓A室實用面積307方呎，樓層與樓層之間的高度為3.15米。項目所有一房單位的大門玄關位置均設有鞋櫃、多功能特色牆及全身鏡，並配有小掛勾及傘架，增添實用性。客飯廳格局方正，連接22方呎、全落地玻璃窗露台。單位的廳房均可飽覽維港海景，可遠眺昂船洲大橋一帶景觀。此外，開放式廚房配備曲尺型廚櫃；睡房與浴室則以趟門分隔，節省空間，淋浴間連接16方呎工作平台，增加空氣流通。
25樓C室(開放式間隔)
25樓C室實用面積213方呎，方正的客飯廳易於擺放家具，連接全落地玻璃窗、22方呎露台，配合樓層與樓層之間的高度3.15米，空間感及採光率十足。廚房連接洗手間之部分牆身以磨砂玻璃分隔，增加採光度。廚房及浴室，與客飯廳以趟門靈活分隔，趟門更可用作懸掛電視機，提升居住空間。單位配備由意大利傢俬品牌「Clei」量身訂製變型家具，可作為書桌及睡床兩用，床架、枱面以及床墊全由意大利訂造，享受靈活運用空間之方便。
發展商表示，15 WESTERN STREET所有標準戶之開放式廚房嚴選德國西門子家電，包括抽油煙機、蒸焗爐、雪櫃、電磁爐及洗衣乾衣機，同時採用大金冷氣機；全數單位浴室均為「明廁」設計，更配備帶有冷暖功能的Panasonic浴室寶，採用意大利著名品牌GESSI水龍頭及德國Duravit面盤，淋浴間部分牆身運用水磨石設計作點綴，實用與美感兼備。