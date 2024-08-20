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地產
2024-08-20 16:26:46

西營盤頤庭酒店全幢招標出售 市值5.88億 適合改裝學生宿舍｜新興投資

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西營盤頤庭酒店全幢招標出售 市值5.88億 適合改裝學生宿舍｜新興投資

小巴天王馬亞木家族持有的西營盤頤庭酒店全幢推出招標發售，市值約5.88億元。

物業投資氣氛向好，有家族放售旗下酒店物業套現。小巴天王馬亞木家族持有的西營盤頤庭酒店全幢推出招標發售，市值約5.88億元，項目委託世邦魏理仕為獨家代理，截標日期為今年926(周四)中午12時。

頤庭酒店位於德輔道西160號，全幢樓高24層，總批則建築面積約66,144方呎。物業於2015年改建為酒店，提供93間客房，中高層房間均可享維港海景。除了酒店部分，物業地下至6樓為商業部分，地下至4樓現時由餐飲及水療中心承租，56樓可用作辦公室，而酒店大堂則設於7樓。

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該行香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷指，項目最大亮點是物業條件非常適合改裝為學生宿舍。酒店直接連接西營盤港鐵站，與香港大學站只有一站之隔，滿足香港大學對學生宿舍的強勁需求。頤庭酒店房間寬敞，樓底高度充足，改造靈活多變，物業與中環為兩站之隔加上區內及周邊住宅租金持續上升，改裝為學生公寓料能帶來可觀回報。

西營盤頤庭酒店全幢招標發售 市值5.88億 適合改造學生宿舍｜新興投資 西營盤頤庭酒店全幢招標發售 市值5.88億 適合改造學生宿舍｜新興投資

西營盤酒店受機構投資者追捧

甄浚岷續指，上環西營盤優質酒店大廈一向受機構投資者追捧，如上環皇后大道中奧華酒店，於今年2月由外資基金保德信夥拍本地共居品牌Dash Living承接，作價約3.2億元，平均呎價1.23萬元。相關財團亦於2022年以約8.5億元收購上環彩鴻酒店全幢，成交呎價約1.66萬元。另外，西營盤華麗都會酒店於2022年也以9億元售出，平均呎價約1.5萬元，買家為美資基金安祖高頓及經營共居空間的Weave Living合組的財團

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世邦魏理仕香港資本市場部董事黃懿誠補充近年市場對能改裝為學生宿舍的酒店或全幢住宅大廈興趣甚濃，買家背景亦相當多元化，包括本地投資者、中資公司及外資基金等。最近兩個月已有3宗全幢大廈成交，包括都會大學上月以10億元收購紅磡城木酒店，而西營盤CHI120全幢商住物業亦以1.88億元易手，另外晶苑集團上月也斥資1.23億元購入在紅磡新柳街的一個全幢商住物業，估計亦會改裝為學生宿舍之用，可見學生宿舍需求龐大。

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