西營盤頤庭酒店全幢招標出售 市值5.88億 適合改裝學生宿舍｜新興投資

物業投資氣氛向好，有家族放售旗下酒店物業套現。小巴天王馬亞木家族持有的西營盤頤庭酒店全幢推出招標發售，市值約5.88億元，項目委託世邦魏理仕為獨家代理，截標日期為今年9月26日(周四)中午12時。 頤庭酒店位於德輔道西160號，全幢樓高24層，總批則建築面積約66,144方呎。物業於2015年改建為酒店，提供93間客房，中高層房間均可享維港海景。除了酒店部分，物業地下至6樓為商業部分，地下至4樓現時由餐飲及水療中心承租，5至6樓可用作辦公室，而酒店大堂則設於7樓。

該行香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷指，項目最大亮點是物業條件非常適合改裝為學生宿舍。酒店直接連接西營盤港鐵站，與香港大學站只有一站之隔，滿足香港大學對學生宿舍的強勁需求。頤庭酒店房間寬敞，樓底高度充足，改造靈活多變，物業與中環為兩站之隔。加上區內及周邊住宅租金持續上升，改裝為學生公寓料能帶來可觀回報。

西營盤酒店受機構投資者追捧 甄浚岷續指，上環西營盤優質酒店大廈一向受機構投資者追捧，如上環皇后大道中奧華酒店，於今年2月由外資基金保德信夥拍本地共居品牌Dash Living承接，作價約3.2億元，平均呎價1.23萬元。相關財團亦於2022年以約8.5億元收購上環彩鴻酒店全幢，成交呎價約1.66萬元。另外，西營盤華麗都會酒店於2022年也以9億元售出，平均呎價約1.5萬元，買家為美資基金安祖高頓及經營共居空間的Weave Living合組的財團。

世邦魏理仕香港資本市場部董事黃懿誠補充，近年市場對能改裝為學生宿舍的酒店或全幢住宅大廈興趣甚濃，買家背景亦相當多元化，包括本地投資者、中資公司及外資基金等。最近兩個月已有3宗全幢大廈成交，包括都會大學上月以10億元收購紅磡城木酒店，而西營盤CHI120全幢商住物業亦以1.88億元易手，另外晶苑集團上月也斥資1.23億元購入在紅磡新柳街的一個全幢商住物業，估計亦會改裝為學生宿舍之用，可見學生宿舍需求龐大。