樓市整體交投顯著回升，豪宅買家亦入市趁低吸納。世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信表示，新近促成西貢帝琴灣凱琴居成交，單位為16座中層B室，實用面積1,323方呎，屬四房兩廳大單位間隔，座向西北，景觀望園。單位放盤已一年，原叫價1,330萬元，近日累減80萬元，以1,250萬元沽出，平均實用呎價低見9,448元。據了解，原業主於2010年10月購入上址，當時作價890萬元，持貨14年至今轉手，帳面獲利360萬元離場，單位期間升值40%。
即睇西貢帝琴灣放盤(HOUSE730)
西貢帝琴灣四房大戶放盤一年 連車位1250萬沽 呎價不足9500元｜二手樓成交
樓市整體交投顯著回升，豪宅買家亦入市趁低吸納。世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信表示，新近促成西貢帝琴灣凱琴居成交，單位為16座中層B室，實用面積1,323方呎，屬四房兩廳大單位間隔，座向西北，景觀望園。單位放盤已一年，原叫價1,330萬元，近日累減80萬元，以1,250萬元沽出，平均實用呎價低見9,448元。據了解，原業主於2010年10月購入上址，當時作價890萬元，持貨14年至今轉手，帳面獲利360萬元離場，單位期間升值40%。