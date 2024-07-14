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地產
2024-07-14 11:50:00

西貢逸瓏海匯地下連花園戶700萬沽 低市價一成 7年貶值逾兩成｜二手蝕讓

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蝕讓不斷的西貢逸瓏海滙，最新錄地下單位連花園特色戶成交，原業主買入7年，帳面貶值逾兩成沽。

蝕讓不斷的西貢逸瓏海滙，最新錄地下單位連花園特色戶成交，原業主買入7年，帳面貶值逾兩成沽。

入伙7年的西貢低密度屋苑逸瓏海滙，向來不乏蝕讓成交，屋苑最新錄地下單位連花園特色戶，以低市價一成易手。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，新近錄得逸瓏海匯3座地下單位成交，單位實用面積589方呎，望內園景，另連花園約383方呎。物業原本開價820萬元放售，最終大幅劈減120萬元，以700萬元售出，平均實用呎價11,885元，造價較市價低一成。據了解，單位原業主於20171月購入上址，當時作價897萬元，現轉手帳面虧蝕197萬元，樓價於7年間大跌22%
即睇西貢逸瓏海匯放(HOUSE730)

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