入伙7年的西貢低密度屋苑逸瓏海滙，向來不乏蝕讓成交，屋苑最新錄地下單位連花園特色戶，以低市價一成易手。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，新近錄得逸瓏海匯3座地下單位成交，單位實用面積589方呎，望內園景，另連花園約383方呎。物業原本開價820萬元放售，最終大幅劈減120萬元，以700萬元售出，平均實用呎價11,885元，造價較市價低一成。據了解，單位原業主於2017年1月購入上址，當時作價897萬元，現轉手帳面虧蝕197萬元，樓價於7年間大跌22%。
即睇西貢逸瓏海匯放盤(HOUSE730)
西貢逸瓏海匯地下連花園戶700萬沽 低市價一成 7年貶值逾兩成｜二手蝕讓
入伙7年的西貢低密度屋苑逸瓏海滙，向來不乏蝕讓成交，屋苑最新錄地下單位連花園特色戶，以低市價一成易手。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，新近錄得逸瓏海匯3座地下單位成交，單位實用面積589方呎，望內園景，另連花園約383方呎。物業原本開價820萬元放售，最終大幅劈減120萬元，以700萬元售出，平均實用呎價11,885元，造價較市價低一成。據了解，單位原業主於2017年1月購入上址，當時作價897萬元，現轉手帳面虧蝕197萬元，樓價於7年間大跌22%。