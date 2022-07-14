西貢「泰」豪華海景村屋 4,000呎入契私家花園半億沽

向來「香港後花園」之稱的西貢，全區都是低密度住宅，加上空氣好，成為不少買家追求的理想居住環境。位於西貢慶徑石的一幢豪華村屋，屋主自設私人酒窖，並連入屋6,000方呎巨大私家花園，近日以半億元易手，村屋於24年間大幅升值6.1倍，據悉屋主是一位工程師，帳面賺逾4,000萬元。

享有「香港後花園」美譽的西貢區，向來以風景秀麗見稱，除了是度假勝地，亦是理想的居住地方。位於西貢慶徑石的一幢雙號村屋，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該幢雙號村屋近日全幢以5,000萬元沽出，建築面積2,100方呎，設有5房連2套房間隔，連天台約700呎及花園約4,000呎，望山海雙景。

屋主原叫價5,500萬元，最終以5,000萬元成交，減幅9.1%，建築呎價23,810元。據了解，原業主早於1998年4月以705萬元購入上址，持貨24年至今沽售，帳面賺4,295萬元，升值6.1倍。

西貢建有眾多村屋，分布零星，而慶徑石鄰近清水灣道，地勢較高，環境怡人，雖然略偏離市中心，惟山上村屋質素勝過不少洋房，因而造價更可媲美獨立屋。上述半億易手村屋，除了設有逾4,000方呎入契私家花園，尚有一個深度過一個人身高戶外游泳池，戶外大樹下是的私家花園，設計格調充滿泰色Villa風情，前戶主屋內設有私人酒窖，可招待70至80人派對，門外可泊至少兩部房車。