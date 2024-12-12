西餅客出沒！豪擲1.48億狂掃啟德跑道區三盤共26伙｜一手市況

啟德跑道區新盤接連出現「西餅客」成交，所謂「西餅客」，泛指一些一次過掃入6至12伙單一客戶，就如買西餅一樣。市場消息指，有一組買家先後購入區內3個全新盤，涉及26伙，合共斥資約1.5億元。
其中由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的現樓新盤「DOUBLE COAST I」涉及10伙，成交金額逾6,618萬元；包括5伙一房(開廚)及5伙兩房(開廚)，全數前迎空中花園及維港，成交價由551.7萬至768.6萬元，成交呎價由17,241元至17,809元。
至於由中國海外發展(688)發展的「維港．雙鑽」涉及10伙，成交金額約5,200萬元。該批單位實用面積介乎300至305方呎，全部均為一房，成交金額由509.2萬至529.2萬元，成交呎價介乎16,872元至17,457元。據悉，買家看好啟德跑道區前景，亦見區內一房租金回報理想，故大手購入10伙作長線投資用途。
另外，由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外合作發展的「啟德海灣」第1期涉及6伙，成交金額逾3,000萬元。
區內配套漸見成熟
啟德跑道區交通配套一直遭人詬病，新一份《施政報告》提出將全力推動提早三年落成「啟德智慧綠色集體運輸系統」，進一步完善區內配套。啟德智慧綠色集體運輸系統全長約3.5公里，連接啟德跑道區至港鐵啟德站，路線覆蓋啟德郵輪碼頭、跑道區住宅帶、都會公園、啟德體育園一帶，單程行車時間約10分鐘。
隨著啟德體育園及多個地標式商場陸續開幕，區內配套漸見成熟，發展潛力陸續浮現，加上區內屋苑樓齡較新，成為吸引租客一大利好因素，在租金走勢持續上揚下，理想的租金回報率吸引投資者入市。