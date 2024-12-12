西餅客出沒！豪擲1.48億狂掃啟德跑道區三盤共26伙｜一手市況

啟德跑道區新盤接連出現「西餅客」成交，所謂「西餅客」，泛指一些一次過掃入6至12伙單一客戶，就如買西餅一樣。市場消息指，有一組買家先後購入區內3個全新盤，涉及26伙，合共斥資約1.5億元。

其中由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的現樓新盤「DOUBLE COAST I」涉及10伙，成交金額逾6,618萬元；包括5伙一房(開廚)及5伙兩房(開廚)，全數前迎空中花園及維港，成交價由551.7萬至768.6萬元，成交呎價由17,241元至17,809元。